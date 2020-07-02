



За переход Волгоградской области на московское время проголосовали 65,7% участников опроса. Такие предварительные данные сообщил ИА «Высота 102» источник в оргкомитете по проведению процедуры. «Перевес голосов получился очень большой. Но еще продолжают досчитывать», - рассказал собеседник информагентства. Участие в опросе по времени приняли 74% избирателей Волгоградской области.

К каким последствиям приведут полученные результаты голосования – пока не известно. Официальные итоги оргкомитет подведет только на будущей неделе. Один из организаторов голосования, зампредседателя облдумы Сергей Булгаков накануне опроса пояснял журналистам, что результаты опроса посчитают существенными, если разница между количеством сторонников и противников московского времени окажется более 10%.

Не исключено, что организаторы опроса предложат областной думе инициировать переход региона обратно с волгоградского времени (МСК +1) на столичное. В таком случае региональные парламентарии примут постановление об обращении в Госдуму с просьбой внести соответствующие изменения в федеральный закон об исчислении времени.

О целесообразности перевода стрелок часов жителей региона опрашивали в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. В отличие от голосования по поправкам в Конституцию России участие в опросе можно было принять неоднократно – паспорта у избирателей члены счетных комиссий не спрашивали.