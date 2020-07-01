Общество 01.07.2020 08:40
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01.07.2020 08:40
Организация опроса населения для выявления мнения об исчислении времени стоила конкретных бюджетных денег. Как сообщает ИА «Высота 102», постановлением администрации Волгоградской области утверждены правила предоставления межбюджетных трансфертов муниципалитетам на организацию этих мероприятий. Всего из бюджета области на эти цели выделено около 10 миллионов рублей. Каждый район и городской округ получат определенные сумы, больше всего выделено городам. Например, Волгограду – 2 миллиона 150 тысяч рублей, Волжскому – 649 тысяч рублей, Михайловке – 412 тысяч рублей.
Напомним, жители региона могли высказать свое мнение о времени с 25 июня. Сегодня – финальный день голосования по Конституции и проведения опроса по часовому поясу.
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