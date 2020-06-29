Общество

Красиво копают: последствия гидроудара по Волгограду сняли с воздуха

Общество 29.06.2020 16:45
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29.06.2020 16:45


Аварийно-восстановительная бригада работает на месте коммунальной аварии в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», коммунальщики при помощи экскаваторов пытаются подобраться к месту порыва на водоводе. Перед этим потребовалось обустройство подъездных путей, так как место технологического нарушения расположено в промышленной зоне среди труднодоступных зарослей и заброшенных построек. Как место коммунального ЧП выглядит с воздуха - в видеоматериале информагентства.


Коммунальная авария, напомним, произошла сегодня утром. Официальной причиной назван перепад напряжения на линиях энергоснабжающей компании, подающих электроэнергию от подстанции 110/10/6 кВ «Рынок». Из-за передада напряжения возникли проблемы  на насосной станции первого каскада водозабора из волгоградского водохранилища. Станция производительностью 285,7 тыс. м3/сутки  обеспечивает подачу воды  в северную и западную часть Волгограда.Возникший гидроудар привел к технологическим нарушениям на двух из шести магистральных водоводов диаметром 750 и 1200 мм. 
Сейчас водоснабжение ограничено в нескольких районах города. По данным ресурсоснабжающей организации, в Краснооктябрьском, Дзержинском и частично Тракторозаводском районах отключена горячая вода. В Дзержинском районе приостановлена еще и подача холодной воды. Холодное водоснабжение жителей Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов, как утверждают коммунальщики, осуществляется на пониженном давлении. Вместе с тем, в редакцию информагентства поступают многочисленные сигналы от жителей, которые жалуются на полное отсутствие как горячей, так и холодной воды. 
Сроки устранения крупной коммунальной аварии не называются.

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