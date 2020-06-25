Госучреждение Волгоградской области заказало «Волонтеров Конституции»

Общество 25.06.2020 14:23
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25.06.2020 14:23
На улицы девяти муниципалитетов Волгоградской области вышли «Волонтеры Конституции». Финансирует проект государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Волгоградская академия последипломного образования», сообщает ИА «Высота 102». Как следует из документов, опубликованных на сайте госзаказов, на эти цели учреждение выделило 300 тысяч рублей. 500 волонтеров, которые уже ведут разъяснительную работу по поправкам в Конституцию среди прохожих, одели в фирменную одежду, обеспечили их листовками, плакатами, также часть средств пошла на закупку питьевой воды. Выполнил заказ академии индивидуальный предприниматель Тимур Баширов. Трудиться волонтеры будут вплоть до финального дня голосования – до 1 июля.
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