Общество

Пасмурный вечер с ливнями и шквалистым ветром пообещали в Волгоградской области

Общество 24.06.2020 15:32
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24.06.2020 15:32


Сегодня в период со второй половины дня до 24 часов вечера местами по Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра порывами 20-22м/с, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на предупреждение ГУ МЧС России по региону.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, при парковке машин выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним, - необходимо сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60.
В случае возникновения опасной ситуации следует звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101».
 

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