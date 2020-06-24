Утро в центре Волгограда: настроение парадное

















Гости военного парада начали собираться на площади Павших борцов в центре Волгограда примерно с 9 утра. Как сообщает ИА «Высота 102», участники праздничного шествия, как это обычно бывает, прибыли значительно раньше. Большинство зрителей облачились в маски с «Родиной-матерью». Среди гостей на трибунах - ветераны Великой Отечественной войны, полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководство города, депутаты ГД и регионального парламента, представители церкви.

















В Волгограде 24 июня в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут задействованы более тысячи участников, а также 42 единицы боевой и специальной техники.







Депутат Волгоградской областной думы Илья Кошкарев, недавно прибывший с затянувшегося из-за пандемии отпуска на тихоокеанском острове Фиджи, также пришел посмотреть на парад.



