



Прокуратура и суд помогли 92-летней жительнице села Гурово Ольховского района Волгоградской области получить удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, органы социальной защиты отказывались выдавать женщине документ в связи с отсутствием справки архивного учреждения, подтверждающей факт работы в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.

Надзорное ведомство выяснило, что женщина с марта 1942 года по июль 1951 года работала в колхозе "Кзыл-Юл" Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. С 14-летнего возраста она выполняла работу по уходу за сельскохозяйственными животными, производила заготовку сельскохозяйственной продукции. Данная продукция направлялась колхозом на фронт.

Однако администрация колхоза "Кзыл-Юл" не смогла направить эти данные в архив, так как они не сохранились из-за пожара. Прокуратура направила в суд исковое заявление об установлении юридического факта работы заявительницы в указанном колхозе с марта 1942 года по май 1945 года.

Ольховский районный суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме. В результате женщине вручили удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.



