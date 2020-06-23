Общество 23.06.2020 16:13
0
23.06.2020 16:13
Прокуратура и суд помогли 92-летней жительнице села Гурово Ольховского района Волгоградской области получить удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, органы социальной защиты отказывались выдавать женщине документ в связи с отсутствием справки архивного учреждения, подтверждающей факт работы в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
Надзорное ведомство выяснило, что женщина с марта 1942 года по июль 1951 года работала в колхозе "Кзыл-Юл" Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. С 14-летнего возраста она выполняла работу по уходу за сельскохозяйственными животными, производила заготовку сельскохозяйственной продукции. Данная продукция направлялась колхозом на фронт.
Однако администрация колхоза "Кзыл-Юл" не смогла направить эти данные в архив, так как они не сохранились из-за пожара. Прокуратура направила в суд исковое заявление об установлении юридического факта работы заявительницы в указанном колхозе с марта 1942 года по май 1945 года.
Ольховский районный суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме. В результате женщине вручили удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.
Реклама
В Волгоградской области готовы к новым выплатам на детей по указу президента23.06.2020 20:11
Общество 23.06.2020 20:11
Прощай, самоизоляция: в Волгограде запускают фонтаны23.06.2020 17:17
Общество 23.06.2020 17:17
«Душа просит праздника»: Дима Билан едет в Волгоград для участия в концерте на Мамаевом кургане23.06.2020 16:47
Общество 23.06.2020 16:47
В Волгоградской области делают ставку на оптовое голосование за Конституцию23.06.2020 15:30
Общество 23.06.2020 15:30
Рядовых граждан не пустят на Мамаев курган в Волгограде 24 июня23.06.2020 14:19
Общество 23.06.2020 14:19
Волгоградские депутаты клянутся закрыть тему с переводом времени23.06.2020 13:14
Общество 23.06.2020 13:14
В Волгоградской области патрулям попались 146 «ковид-диссидентов»23.06.2020 10:59
Общество 23.06.2020 10:59
Режим самоизоляции в Волгоградской области уже не тот23.06.2020 09:17
Общество 23.06.2020 09:17
Гражданским медикам поликлиники Минобороны в Волгограде пообещали доплатить недоплаченное22.06.2020 23:14
Общество 22.06.2020 23:14
На Сарпинском в Волгограде электрик погиб на световой опоре22.06.2020 17:09
Общество 22.06.2020 17:09
Осужденным выпускникам школ в Волгоградской области вручили аттестаты22.06.2020 16:48
Общество 22.06.2020 16:48
В Волгоградской области составили план закрытия коронавирусных госпиталей22.06.2020 15:32
Общество 22.06.2020 15:32
Восемь новых памятников ветеранам Великой Отечественной войны появились на почетной аллее городского кладбища Волжского22.06.2020 15:26
Общество 22.06.2020 15:26
В Волгограде члены комиссий в защитных экранах и перчатках ради Конституции потерпят жару22.06.2020 14:43
Общество 22.06.2020 14:43
Средний размер пенсии в Волгоградской области снизился почти на 2 рубля22.06.2020 13:44
Общество 22.06.2020 13:44
Реклама