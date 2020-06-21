Дороги в Волгоградской области исследуют на дефекты и ровность





Диагностику автомобильных дорог в Волгоградской области регионального и межмуниципального значения заказал комитет транспорта и дорожного хозяйства региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, исследование дорог на ровность и дефекты обойдется областному бюджету в 65 миллионов рублей. В настоящее время идет поиск подрядной организации, которая выполнит до 16 октября текущего года указанный заказчиком объем работ.

Выявленные в ходе диагностики дефекты будут фиксироваться на фото и видео. По результатам диагностики будет определена доля протяженности автомобильных дорог в регионе, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.

Подрядчику, как указано в технической документации, предстоит исследовать на дефекты и показатели продольной ровности более 10 тысяч километров автомобильных дорог в Волгоградской области.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.