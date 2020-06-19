Общество

Изуродованный танками асфальт в Волгограде обещают вылечить

Общество 19.06.2020 10:58
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19.06.2020 10:58


Изъяны на дорогах Волгограда, которые появились после проезда военной техники, оперативно ликвидируют. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, для этого задействуют современную струйно-инъекционную технологию. По словам руководителя департамента городского хозяйства мэрии Виталия Земцова, в арсенале муниципальных предприятий имеется спецтехника, наносящая с помощью пневмонабрызга битумную эмульсию, обогащённую щебнем самой мелкой фракции. Смесь щебня и эмульсии под высоким давлением укладывается на поверхность, воссоздавая верхний слой асфальтобетонного покрытия.

«В случае необходимости на локальных участках сети мы проведем поверхностную обработку асфальтобетонного покрытия – эта технология нанесения изолирующего слоя из высокосортного щебня позволяет обеспечить необходимую шероховатость, водонепроницаемость, износостойкость и плотность покрытия», - пояснил Земцов.
Напомним, накануне, 18 июня, на площади Павших Борцов прошла первая тренировка парада Победы с участием военной техники. Многие горожане возмутились тем, что дороги, по которым проехали танки, оказались буквально вспаханными. Разрушения асфальта сильно заметны, к примеру, на улице Мира, которую перекрывали для автомобилей на время мероприятия.
Участие в тренировке вчера приняли реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «МСТА-С»,«Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» и др. Парад состоится 24 июня.

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