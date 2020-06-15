Эксперты оценили уровень достатка волгоградских семей с детьми

Общество 15.06.2020 09:26
0
15.06.2020 09:26
Волгоградская область заняла 48-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей с детьми. Как сообщает ИА «Высота 102», в исследовании РИА Новости назван максимальный возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в размере 18488 рублей в месяц. Семьи с одним ребенком, как считают эксперты, имеют в остатке более крупную сумму – 29295 рублей в месяц.
В первую тройку по этому показателю исследователи включили Ямало-Ненецкий округ – 88456 и 101643 рубля в месяц соответственно, Сахалин – 72720 и 86218 рублей и Москву – 65808 и 76122 рубля.
Единственный регион России, где после расходов семей с двумя детьми остаток средств имеет отрицательное значение, это Кабардино-Балкария.
Среди регионов ЮФО лучше, чем в Волгоградской области, эти показатели в Астраханской области, которая расположилась на 42-м месте. У семей с двумя детьми после минимальных расходов здесь остается 20772 рубля, у семей с одним ребенком – 33386 рублей. Краснодарский край занял 50-е место с показателями 18104 рубля и 28174 рубля соответственно.
Реклама
День России не сочли поводом для прогулок жителей Волгоградской области без справок15.06.2020 09:54
Общество 15.06.2020 09:54
Волгоград и Камышин стали лидерами по количеству новых больных коронавирусом14.06.2020 18:05
Общество 14.06.2020 18:05
Депутатов Волгоградской облдумы бросает в жар14.06.2020 17:13
Общество 14.06.2020 17:13
Порывистый ветер и грозы ожидаются в Волгоградской области14.06.2020 16:19
Общество 14.06.2020 16:19
В Волгоградской области лицам без ОМЖ дадут проголосовать за Конституцию14.06.2020 15:40
Общество 14.06.2020 15:40
В Волгограде возводят трибуны к параду Победы 24 июня14.06.2020 14:20
Общество 14.06.2020 14:20
В Волгоградской области за сутки коронавирус подтвердился у 108 человек14.06.2020 11:54
Общество 14.06.2020 11:54
Росстат по-новому подсчитал количество жертв COVID-19 в Волгоградской области13.06.2020 20:12
Общество 13.06.2020 20:12
Городищенский район Волгоградской области стал вторым по новым заболевшим коронавирусом13.06.2020 15:08
Общество 13.06.2020 15:08
В Волгограде назначена дата генеральной репетиции военного парада13.06.2020 14:07
Общество 13.06.2020 14:07
В Волгоградской области растет количество умерших от коронавируса13.06.2020 11:59
Общество 13.06.2020 11:59
В Волгоградской области застукали 30 пьяных водителей13.06.2020 09:24
Общество 13.06.2020 09:24
В Волгограде фонтан-убийца восстановлен спустя пять лет после трагедии13.06.2020 08:46
Общество 13.06.2020 08:46
В Волгоградскую область снова стали завозить коронавирус из Москвы12.06.2020 20:19
Общество 12.06.2020 20:19
Ушел из жизни бывший депутат Волгоградской областной думы12.06.2020 19:02
Общество 12.06.2020 19:02
Реклама