Эксперты оценили уровень достатка волгоградских семей с детьми





Волгоградская область заняла 48-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей с детьми. Как сообщает ИА «Высота 102», в исследовании РИА Новости назван максимальный возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в размере 18488 рублей в месяц. Семьи с одним ребенком, как считают эксперты, имеют в остатке более крупную сумму – 29295 рублей в месяц.

В первую тройку по этому показателю исследователи включили Ямало-Ненецкий округ – 88456 и 101643 рубля в месяц соответственно, Сахалин – 72720 и 86218 рублей и Москву – 65808 и 76122 рубля.

Единственный регион России, где после расходов семей с двумя детьми остаток средств имеет отрицательное значение, это Кабардино-Балкария.

Среди регионов ЮФО лучше, чем в Волгоградской области, эти показатели в Астраханской области, которая расположилась на 42-м месте. У семей с двумя детьми после минимальных расходов здесь остается 20772 рубля, у семей с одним ребенком – 33386 рублей. Краснодарский край занял 50-е место с показателями 18104 рубля и 28174 рубля соответственно.



