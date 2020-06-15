Общество

Эксперты оценили уровень достатка волгоградских семей с детьми

Общество 15.06.2020 09:26
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15.06.2020 09:26


Волгоградская область заняла 48-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей с детьми. Как сообщает ИА «Высота 102», в исследовании РИА Новости назван максимальный возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в размере 18488 рублей в месяц. Семьи с одним ребенком, как считают эксперты, имеют в остатке более крупную сумму – 29295 рублей в месяц. 
В первую тройку по этому показателю исследователи включили Ямало-Ненецкий округ – 88456 и 101643 рубля в месяц соответственно, Сахалин – 72720 и 86218 рублей  и Москву – 65808 и 76122 рубля. 
Единственный регион России, где после расходов семей с двумя детьми остаток средств имеет отрицательное значение, это Кабардино-Балкария. 
Среди регионов ЮФО лучше, чем в Волгоградской области, эти показатели в Астраханской области, которая расположилась на 42-м месте. У семей с двумя детьми после минимальных расходов здесь остается 20772 рубля, у семей с одним ребенком – 33386 рублей. Краснодарский край занял 50-е место с показателями 18104 рубля и 28174 рубля соответственно. 

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