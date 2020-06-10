«Котельниково – Земля Героев» встретит День России в новом формате





Жители «Котельниково – Земли Героев» готовятся в очередной раз выразить свою солидарность и единение во время мероприятий, посвященных празднованию Дня России.

Инициативу жителей Котельниково поддерживает компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, решением оперативного штаба молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», волонтеры движения #Мывместе при содействии активистов Общероссийского народного фронта организуют в Котельниково раздачу флагов и ленточек цветов российского флага в строгом соответствии с правилами безопасности в условиях пандемии.

Напомним, город Котельниково вписан в историю России под знаком мужества, героизма и самоотверженности жителей. В годы Великой Отечественной войны в Котельниковской операции была остановлена армия Манштейна. Эта победа стала началом разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и дальнейшего изгнания оккупантов с территории страны. Поэтому сейчас в Котельниково реализуют новый проект – жители инициируют получение городом почетного звания «Город воинской славы». Обращение с просьбой оказать содействие в реализации этого начинания от имени инициативной группы уже направлено на рассмотрение в администрацию муниципалитета.

И в День России жители Котельниково хотят выразить свою гордость, уважение и признательность героям прошлого и настоящего, которые ратными подвигами и свершениями в мирном труде служат на благо своей страны и народу.

В условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции горожане поздравят свой город и страну с праздником флагами в окнах домов, лентами-триколор на одежде и, главное, добрыми делами, поддержкой и помощью друг другу.



