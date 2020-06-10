В Волгоградской области 666 км трассы оказался для водителя роковым

Происшествия 10.06.2020 10:04
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10.06.2020 10:04
Водитель автомобиля "Лада Приора" пострадал на трассе "Волгоград - Москва" при столкновении с прицепом. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 29-летний водитель, двигаясь в направлении Москвы, на 666 км автодороги в Новониколаевском районе не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди легковым прицепом автомобиля "Toyota Land Cruiser" под управлением 57-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины "Лада Приора" доставлен в больницу.
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