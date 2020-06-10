Общество

Волгоградским пенсионерам увеличили прожиточный минимум на 162 рубля

Общество 10.06.2020 08:53
0
10.06.2020 08:53


В Волгоградской области изменена величина прожиточного минимума для всех категорий населения за первый квартал 2020 года. Как сообщает ИА «Высота 102», постановление об утверждении чуть подросшей величины прожиточного минимума подписано в администрации региона. Так, в расчете на душу населения этот показатель в начале года утвержден на уровне  9575 рублей (в четвертом квартале 2019 года он составлял 9322 рубля). Прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь составляет 10280 рублей (было 10026 рублей). Для пенсионеров рассчитали прожиточный минимум в размере 7775 рублей (было 7613 рублей), для детей – 9700 рублей (было 9310 рублей).
Напомним, величина прожиточного минимума рассчитывается для утверждения бюджетных расходов, реализации социальных программ и оказания необходимой социальной помощи для населения. Любопытно, что по итогам 2019 года величина прожиточного минимума практически сравнялась с показателями двухлетней давности. В администрации Волгоградской области тогда поясняли, что расчет величины прожиточного минимума для социально-демографических групп населения Волгоградской области производится на основании  потребительской корзины и данных Волгоградстата о средних потребительских ценах на продукты питания и среднемесячных индексах потребительских цен на товары и услуги. А в четвертом квартале прошлого года наблюдалось сезонное снижение цен. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Общество
10.06.2020 17:18
Общество 10.06.2020 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2020 16:31
Общество 10.06.2020 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2020 15:48
Общество 10.06.2020 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2020 15:44
Общество 10.06.2020 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2020 14:16
Общество 10.06.2020 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2020 13:44
Общество 10.06.2020 13:44
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2020 13:24
Общество 10.06.2020 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2020 11:41
Общество 10.06.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2020 11:06
Общество 10.06.2020 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2020 10:32
Общество 10.06.2020 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2020 18:08
Общество 09.06.2020 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2020 17:13
Общество 09.06.2020 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2020 16:26
Общество 09.06.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2020 14:36
Общество 09.06.2020 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2020 14:29
Общество 09.06.2020 14:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:22
ФСБ предотвратила страшный теракт в СимферополеСмотреть фотографии
17:18
Депутат Волгоградской гордумы госпитализирован с подозрением на коронавирусСмотреть фотографии
16:31
Перемирие на Мира: дом в центре Волгограда избавлен от угрозы признания аварийнымСмотреть фотографии
15:50
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в РоссииСмотреть фотографии
15:48
В Волгоградской области готовы к снятию части ограничений из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:44
Гроза и осадки обойдут Волгоград сторонойСмотреть фотографии
15:36
МТС запустила автоматизированную облачную платформу для малого бизнесаСмотреть фотографии
14:42
Клиенты ПСБ могут оформить кредит через портал ГосуслугСмотреть фотографии
14:20
Депутаты Волгоградской облдумы стали еще дороже для своих избирателейСмотреть фотографии
14:16
Еще в одной ЦРБ Волгоградской области нашли коронавирусСмотреть фотографии
13:44
Сомнительный ремонт в ЦУМе Волгограда обошелся казне в миллионы рублейСмотреть фотографии
13:32
В Волгоградской области пьяные студенты разбили кучу припаркованных иномарокСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области жителям отдаленных поселков помогут проголосовать за КонституциюСмотреть фотографии
13:17
Волгоградский «Ротор» раскрыл зарплаты руководстваСмотреть фотографии
13:11
Водолазы ищут тело утонувшего ребенка в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:58
Более половины жителей ЮФО сократят свои расходы после карантинаСмотреть фотографии
12:44
Волгоградец получил 7 лет за покушение на дачу крупной взятки полицейскомуСмотреть фотографии
11:41
Коронавирус не уходит: в Волгоградской области снова за сотню заболевшихСмотреть фотографии
11:27
Волгоградским родителям пригрозили ответственностью из-за четырех утонувших детейСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде утонули гражданские супругиСмотреть фотографии
10:32
Жара в Волгограде набирает обороты: жителей потянуло к водеСмотреть фотографии
10:29
Инстраграм-сериал о Пушкине в изоляции посмотрели 900 тысяч человекСмотреть фотографии
09:54
«Ростелеком» подключает цифровые сервисы для новой базы отдыха в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:53
Волгоградским пенсионерам увеличили прожиточный минимум на 162 рубляСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде в затоне на Тулака погиб 8-летний ребенокСмотреть фотографии
18:08
Доступность Мамаева кургана 24 июня для рядовых жителей Волгограда остается под вопросомСмотреть фотографии
17:42
Более 35% заявок на ипотеку Сбербанка в Поволжье подаётся онлайнСмотреть фотографии
17:13
Из-за коронавируса закрылось отделение офтальмологии в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
17:02
Под Волгоградом расстреляли отдыхавших на Дону москвичейСмотреть фотографии
16:26
На Волгоградскую область надвигаются грозыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 