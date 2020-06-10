Волгоградским пенсионерам увеличили прожиточный минимум на 162 рубля

Общество 10.06.2020 08:53
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10.06.2020 08:53
В Волгоградской области изменена величина прожиточного минимума для всех категорий населения за первый квартал 2020 года. Как сообщает ИА «Высота 102», постановление об утверждении чуть подросшей величины прожиточного минимума подписано в администрации региона. Так, в расчете на душу населения этот показатель в начале года утвержден на уровне 9575 рублей (в четвертом квартале 2019 года он составлял 9322 рубля). Прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь составляет 10280 рублей (было 10026 рублей). Для пенсионеров рассчитали прожиточный минимум в размере 7775 рублей (было 7613 рублей), для детей – 9700 рублей (было 9310 рублей).
Напомним, величина прожиточного минимума рассчитывается для утверждения бюджетных расходов, реализации социальных программ и оказания необходимой социальной помощи для населения. Любопытно, что по итогам 2019 года величина прожиточного минимума практически сравнялась с показателями двухлетней давности. В администрации Волгоградской области тогда поясняли, что расчет величины прожиточного минимума для социально-демографических групп населения Волгоградской области производится на основании потребительской корзины и данных Волгоградстата о средних потребительских ценах на продукты питания и среднемесячных индексах потребительских цен на товары и услуги. А в четвертом квартале прошлого года наблюдалось сезонное снижение цен.
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