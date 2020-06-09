Происшествия

Под Волгоградом расстреляли отдыхавших на Дону москвичей

Происшествия 09.06.2020 17:02
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09.06.2020 17:02


Один человек убит и двое получили огнестрельные ранения в результате конфликта, произошедшего на берегу реки Дон в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР России по региону, в совершении преступления подозревается 41-летний волгоградец. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
По данным следствия, 8 июня текущего подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения отдыхал на берегу реки Дон в Калачевском районе Волгоградской области. Катаясь на автомобиле вдоль береговой линии, он спровоцировал конфликт с тремя рыбаками, двое из которых приезжие из Москвы. После словесной перепалки злоумышленник уехал, но вскоре вернулся с пятизарядным охотничьим ружьем, из которого произвел несколько прицельных выстрелов в компанию мужчин.
Для 43-летнего жителя Светлоярского района ранения оказались смертельными, он скончался на месте происшествия. Иногородние приятели госпитализированы с огнестрельными ранениями. Незамедлительно прибывшие по вызову потерпевших сотрудники полиции обнаружили стрелка спящим в автомобиле одного из выживших. При нем находилось ружье.
Установлено, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности, ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.   
Фигурант преступления задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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