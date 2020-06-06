Общество

Счета за отопление в мае волгоградцам объяснили особенностями расчетов

Общество 06.06.2020 14:05
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06.06.2020 14:05


Плата за отопление в мае, которую начислила жителям Волгограда ресурсоснабжающая организация, образовалась из-за особенностей расчетов и затянувшегося в апреле отопительного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102», такое объяснение счетам за отопление в мае, возмутивших волгоградцев, дали сегодня в ООО «Концессия теплоснабжения».
Жители многоквартирных домов в мае получили от этой компании счета, в которых в строчке отопление была указана сумма в пределах 200-500 рублей, тогда как традиционно в этом месяце плата за отопление не взимается.

Абоненты, проживающие в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии на отопление (ОДПУ отопления) платят за фактически потребленное количество ресурса. Всего в Волгограде 5036 жилых домов, из них с ОДПУ – 2728.
В «Концессии теплоснабжения» пояснили, что традиционно расчетный период  рассчитывается в 20-х числах месяца. Все, что не попало в завершенный расчетный период переносится на следующий.
«В апреле начисление за тепло произведено исходя из показаний приборов учета, снятых в период с 23 марта по 25 апреля. Поскольку отопительный сезон закончился 29 апреля, май рассчитали в рамках стандартной процедуры: последние шесть дней апреля вошли в майский расчетный период. Точно так же рассчитывался каждый месяц отопительного периода», - сообщили в концессиях.
Напомним, что в этом году в связи с похолоданием отопительный сезон был продлен до 29 апреля. В мэрии тогда поясняли, что прекращение подачи теплоносителя не позволило бы сохранить в квартирах волгоградцев комфортные условия, а также могло бы привести к росту простудных заболеваний. Отметим, что весь апрель в Волгоградской области действовал режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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