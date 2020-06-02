Экс-главный полицейский Волгограда назначен министром в Коми

До нового назначения Андрей Сицский, являющийся уроженцем Ольховского района Волгоградской области, два года служил заместителем начальника УМВД РФ по Калининградской области - начальником полиции УМВД России по Калининградской области.
Общество 02.06.2020 07:30
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02.06.2020 07:30
Полковник полиции Андрей Сицский, который с 2009 по 2017 годы руководил Управлением МВД России по городу Волгограду, назначен министром внутренних дел по республике Коми. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий Указ 1 июня подписал президент Владимир Путин.
До нового назначения Андрей Сицский, являющийся уроженцем Ольховского района Волгоградской области, два года служил заместителем начальника УМВД РФ по Калининградской области - начальником полиции УМВД России по Калининградской области.
До нового назначения Андрей Сицский, являющийся уроженцем Ольховского района Волгоградской области, два года служил заместителем начальника УМВД РФ по Калининградской области - начальником полиции УМВД России по Калининградской области.
И в Волгоградской, и в Калининградской областях Андрей Сицский запомнился не только профессиональной работой, но и отличным чувством юмора. Одна из самых искрометных историй с участием полковника произошла в Калининграде накануне наступления нового 2020 года, когда экс-начальник полиции Волгограда заставил подчиненных-юмористов вырезать снежинки на все МВД.
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