Общество 01.06.2020 11:42
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01.06.2020 11:42
В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 189 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, всего в регионе выявлено 3210 случаев заболевания коронавирусом. Такого суточного прироста в регионе еще не было.
За прошедшие сутки в Волгоградской области зафиксирована еще одна смерть от инфекции. Всего список жертв от коронавируса в регионе составил уже 20 человек.
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