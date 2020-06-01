



В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 189 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, всего в регионе выявлено 3210 случаев заболевания коронавирусом. Такого суточного прироста в регионе еще не было.

За прошедшие сутки в Волгоградской области зафиксирована еще одна смерть от инфекции. Всего список жертв от коронавируса в регионе составил уже 20 человек.



