Полицейские посвятили песню волгоградским врачам

Общество 30.05.2020 10:01
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30.05.2020 10:01
Поддержку и благодарность врачам, которые сегодня сражаются с новой и коварной инфекцией, выразили сотрудники волгоградской полиции, сообщает ИА "Высота 102". О неоценимой роли медиков в борьбе за жизни людей, самоотверженном и тяжелом труде врачей, медсестер, фельдшеров, санитарок, водителей скорой полицейские рассказали в душевном видеоклипе на песню, которую правоохранители посвятили людям в белых халатах.
Как пояснили в региональном главке МВД, данное произведение - благодарность медикам от лица начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области Александра Кравченко, каждого рядового и офицера, ветеранов МВД и членов Общественного совета. Сообщается, что творческую инициативу начальника Главка поддержал певец и композитор Брендон Стоун, слова песни которого "Спасибо докторам" исполнили сотрудники волгоградской полиции – Кристина Шубина и Анна Ростовцева.
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