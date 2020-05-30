Полицейские посвятили песню волгоградским врачам





Поддержку и благодарность врачам, которые сегодня сражаются с новой и коварной инфекцией, выразили сотрудники волгоградской полиции, сообщает ИА "Высота 102". О неоценимой роли медиков в борьбе за жизни людей, самоотверженном и тяжелом труде врачей, медсестер, фельдшеров, санитарок, водителей скорой полицейские рассказали в душевном видеоклипе на песню, которую правоохранители посвятили людям в белых халатах.

Как пояснили в региональном главке МВД, данное произведение - благодарность медикам от лица начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области Александра Кравченко, каждого рядового и офицера, ветеранов МВД и членов Общественного совета. Сообщается, что творческую инициативу начальника Главка поддержал певец и композитор Брендон Стоун, слова песни которого "Спасибо докторам" исполнили сотрудники волгоградской полиции – Кристина Шубина и Анна Ростовцева.