На мосту через Волжскую ГЭС исчезли пробки





Приятный сюрприз ожидал водителей, которые рискнули проехать по мосту через Волжскую ГЭС, накануне. Как рассказали ИА «Высота 102» обрадованные владельцы автомобилей, причиной такого «чуда» стал ямочный ремонт, который все-таки сделали на убитых участках. Ранее такой метод исправления ситуации предлагали сами водители. По их мнению, им приходилось преодолевать мост через ГЭС по часу и более даже не из-за проводимого здесь ремонта. А из-за огромных ям, в которых застревали большегрузы. Теперь трудности с движением здесь минимальные. А водители удивляются – неужели нельзя это было сделать раньше?

На фото: вот в таких ямах застревали грузовики еще недавно.