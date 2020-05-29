На мосту через Волжскую ГЭС исчезли пробки

Общество 29.05.2020 08:54
0
29.05.2020 08:54
Приятный сюрприз ожидал водителей, которые рискнули проехать по мосту через Волжскую ГЭС, накануне. Как рассказали ИА «Высота 102» обрадованные владельцы автомобилей, причиной такого «чуда» стал ямочный ремонт, который все-таки сделали на убитых участках. Ранее такой метод исправления ситуации предлагали сами водители. По их мнению, им приходилось преодолевать мост через ГЭС по часу и более даже не из-за проводимого здесь ремонта. А из-за огромных ям, в которых застревали большегрузы. Теперь трудности с движением здесь минимальные. А водители удивляются – неужели нельзя это было сделать раньше?
На фото: вот в таких ямах застревали грузовики еще недавно.
Реклама
ГИБДД Волгограда возглавил новый руководитель29.05.2020 13:30
Общество 29.05.2020 13:30
Наспех закрашенную мозаику в подземке Волгограда очищают от серой эмали29.05.2020 13:10
Общество 29.05.2020 13:10
Губернатор Волгоградской области пригрозил «решениями» из-за вспышек коронавируса29.05.2020 12:37
Общество 29.05.2020 12:37
В Волгоградской области две новые смерти и рекордный рост заболевших коронавирусом29.05.2020 11:48
Общество 29.05.2020 11:48
Волгоградцы нашли аргументы в пользу открытия детских садов29.05.2020 10:01
Общество 29.05.2020 10:01
Маленьким жителям Волгоградской области вход на детские площадки воспрещен29.05.2020 09:41
Общество 29.05.2020 09:41
В Волгоградской области исправили скандальную методику коронавирусных выплат медикам29.05.2020 08:42
Общество 29.05.2020 08:42
В Волгоградской области зафиксирован рост количества безработных28.05.2020 21:55
Общество 28.05.2020 21:55
Из Волжского в Волгоград пошли маршрутки28.05.2020 20:15
Общество 28.05.2020 20:15
В Волгограде фирма депутата расщедрилась на погашение долга перед родителями школьников28.05.2020 20:10
Общество 28.05.2020 20:10
Бетона не пожалеют: Астраханский мост в Волгограде будет обновлен к 1 сентября28.05.2020 17:56
Общество 28.05.2020 17:56
Урюпинский район обогнал Волгоград по количеству новых заразившихся коронавирусом28.05.2020 15:40
Общество 28.05.2020 15:40
Фонтан-арка, водное шоу и пенные столбы появятся на набережной Волгограда28.05.2020 13:40
Общество 28.05.2020 13:40
Спецы по катастрофам занялись коронавирусным психинтернатом в Волгоградской области28.05.2020 13:06
Общество 28.05.2020 13:06
На улицы Волжского выходят маршрутки28.05.2020 08:55
Общество 28.05.2020 08:55
Реклама