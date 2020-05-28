Общество 28.05.2020 15:40
0
28.05.2020 15:40
Среди 111 новых случаев заболевания COVID-19, зафиксированных в регионе накануне, 32 случая приходится на Урюпинский район. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, на втором месте по количеству новых заболевших – Волгоград (28 человек). Не «сдает позиций» и Николаевский район – здесь еще 16 человек заболели коронавирусом, в Волжском – 7 человек. Еще в двенадцати районах Волгоградской области – от 1 до 5 новых заболевших. Ранее в Волгограде фиксировалось самое большое количество заразившихся по итогам прошедших суток.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о вспышке коронавируса в Урюпинском психоневрологическом интернате. Несмотря на то, что социальное учреждение работало в закрытом режиме, уберечь персонал и пациентов от инфекции не удалось. По последним данным, диагноз подтвердился уже у 52 человек.
Всего по количеству заразившихся лидирует Волгоград - 963 человека. На втором месте - Николаевский район (231 человек). На третьем - Волжский (163 случая).
Реклама
В Волгоградской области зафиксирован рост количества безработных28.05.2020 21:55
Общество 28.05.2020 21:55
Из Волжского в Волгоград пошли маршрутки28.05.2020 20:15
Общество 28.05.2020 20:15
В Волгограде фирма депутата расщедрилась на погашение долга перед родителями школьников28.05.2020 20:10
Общество 28.05.2020 20:10
Бетона не пожалеют: Астраханский мост в Волгограде будет обновлен к 1 сентября28.05.2020 17:56
Общество 28.05.2020 17:56
В Волгоградской области прокуроры уличили главврачей в занижении выплат медикам28.05.2020 17:15
Общество 28.05.2020 17:15
Волгоградская область неуверенно приближается ко второму этапу снятия ограничений28.05.2020 13:53
Общество 28.05.2020 13:53
Фонтан-арка, водное шоу и пенные столбы появятся на набережной Волгограда28.05.2020 13:40
Общество 28.05.2020 13:40
Спецы по катастрофам занялись коронавирусным психинтернатом в Волгоградской области28.05.2020 13:06
Общество 28.05.2020 13:06
Мечта о четырехполосной трассе под Волгоградом сбудется через год28.05.2020 10:50
Общество 28.05.2020 10:50
Владельцы «Соснового бора» в Волгограде сами начали разбирать конюшни28.05.2020 10:36
Общество 28.05.2020 10:36
На улицы Волжского выходят маршрутки28.05.2020 08:55
Общество 28.05.2020 08:55
Волгоградцев протестировали на страх потерять работу27.05.2020 22:05
Общество 27.05.2020 22:05
День пограничника в Волгограде пройдет без традиционного сбора «зеленых фуражек»27.05.2020 19:22
Общество 27.05.2020 19:22
В Волгограде тоннель у ТРК «Акварель» на день частично закроют для автотранспорта27.05.2020 18:27
Общество 27.05.2020 18:27
В Волгограде в период пандемии пресекли работу дерзкого кафе со столиками27.05.2020 15:39
Общество 27.05.2020 15:39
Реклама