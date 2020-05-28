



Среди 111 новых случаев заболевания COVID-19, зафиксированных в регионе накануне, 32 случая приходится на Урюпинский район. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, на втором месте по количеству новых заболевших – Волгоград (28 человек). Не «сдает позиций» и Николаевский район – здесь еще 16 человек заболели коронавирусом, в Волжском – 7 человек. Еще в двенадцати районах Волгоградской области – от 1 до 5 новых заболевших. Ранее в Волгограде фиксировалось самое большое количество заразившихся по итогам прошедших суток.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о вспышке коронавируса в Урюпинском психоневрологическом интернате. Несмотря на то, что социальное учреждение работало в закрытом режиме, уберечь персонал и пациентов от инфекции не удалось. По последним данным, диагноз подтвердился уже у 52 человек.

Всего по количеству заразившихся лидирует Волгоград - 963 человека. На втором месте - Николаевский район (231 человек). На третьем - Волжский (163 случая).