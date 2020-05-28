На улицы Волжского выходят маршрутки





С завтрашнего дня в Волжском начинает работу коммерческий пассажирский транспорт. Такое решение было принято в связи с обращениями жителей и необходимостью разгрузки подвижного состава Волжской автоколонны № 1732. В настоящее время в администрации Волжского готовится соответствующее постановление, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.

Руководство комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского провело встречу с представителями коммерческих перевозчиков и сотрудниками Роспотребнадзора. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о необходимых условиях работы транспорта в ситуации сохранения рисков распространения COVID-19. В частности, было отмечено, что в салонах транспорта должна производиться обработка специальными дезинфицирующими средствами, пассажирам и водителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. За несоблюдение этих условий к владельцам маршруток будут применяться меры административного воздействия вплоть до прекращения работы маршрута.

Добавим, что по итогам мониторинга пассажиропотока на автобусных спецмаршрутах выявлены наиболее загруженные маршруты и места максимального скопления пассажиров. Ежедневный мониторинг ведут сотрудники комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского и автоколонны № 1732. Было предложено возобновить работу (в режиме спецмаршрутов) семи коммерческих маршрутов:

• № 3 «27 мкр – о. Зеленый (дамба)»;

• № 14а «37 мкр (ул. Пушкина) – о. Зеленый»;

• № 15а «27 мкр – ЖДВ»;

• № 16 «37 мкр – ЖДВ»;

• № 17 «32 мкр – ГМ «Магнит»;

• № 21 «37 мкр (ул. Пушкина) – о. Зеленый»;

• № 105а «ЖДВ – ЛПК».

В комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области уже направлено письмо о согласовании возобновления работы коммерческих маршрутов. При получении положительного ответа принято решение о начале таких перевозок с 29 мая. Указанные меры позволят разгрузить подвижной состав Волжской автоколонны, а также организовать движение общественного транспорта на участках, где в настоящее время в период ограничительных мер не ходят муниципальные автобусы, пояснили в мэрии.



