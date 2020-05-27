Общество 27.05.2020 19:22
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27.05.2020 19:22
Массового мероприятия у памятника чекистам в этом году не будет по причине угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, об этом ИА «Высота 102» сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Волгоградской области. Напомним, каждый год 28 мая в сквере у культового мемориала в Ворошиловском районе Волгограда собираются действующие пограничники и те, кто когда-то служил в погранвойсках. Обычно личный состав, ветераны и командование регионального погрануправления возлагают цветы к памятнику, затем на митинге представители власти и силовых структур произносят речи и поздравляют всех причастных с праздником. Также для пограничников и членов их семей организуется концерт.
Май 2020 года, по известным причинам, стал особенным, но одна из традиций неизменна. Сегодня ровно в 8 вечера, когда наступят новые пограничные сутки, наряды бойцов услышат поздравления с праздником и фразу, наполненную особенным смыслом: «Приказываю выступить на защиту и охрану Государственной границы…».
В Волгоградской области по территории Палласовского и Старополтавского районов проходят 250 км государственной границы.
Пограничный контроль в регионе осуществляется в пяти пунктах пропуска: в двух двусторонних автомобильных – в Вишневке и Полынном, двух многосторонних железнодорожных – в Кайсацком и Эльтоне, а также в аэропорту Волгограда (Гумрак).
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области отмечают 28 мая не только профессиональный праздник, но и очередную годовщину со дня основания Управления.
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