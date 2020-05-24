Общество

В Волгограде 10 врачей добровольно самоизолировались с пациентами в отделении больницы

Общество 24.05.2020 09:47
0
24.05.2020 09:47


Десять медиков-добровольцев круглосуточно, не покидая стационар, оказывают помощь 26 пациентам отделения сердечно-сосудистой хирургии больницы скорой помощи № 25 , где был выявлен случай СOVID-19. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в оперативном штабе.  
С 21 мая эти врачи и медсестры живут и работают в отделении, которое находится на карантине, тогда как  весь остальной персонал находится на самоизоляции дома.
Отмечается, что сотрудники обеспечены средствами защиты: масками, которые меняются через 2 часа, одноразовыми и многоразовыми бязевыми халатами, перчатками, бахилами, очками. Для них предусмотрено трехразовое горячее питание в контейнерах.
В начале мая у пациентов, нуждающихся в оказании неотложной хирургической помощи по поводу тромбоэмболии, были выявлены симптомы ОРВИ. Больных перевели в обсервационное отделение, впоследствии среди них был выявлен случай новой коронавирусной инфекции. С 21 мая отделение сердечно-сосудистой хирургии закрыто на 14-дневный карантин.
Персонал отделения регулярно обследуют на COVID-19, последний раз исследование выполнено 19 мая - среди сотрудников и остающихся в отделении пациентов подтвержденных случаев заболевания нет. Следующий анализ выполнят 25 мая, в понедельник. В случае благоприятного развития ситуации карантин снимут 6 июня.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Общество
24.05.2020 15:33
Общество 24.05.2020 15:33
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2020 11:05
Общество 24.05.2020 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2020 10:34
Общество 24.05.2020 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2020 22:09
Общество 23.05.2020 22:09
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2020 16:00
Общество 23.05.2020 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2020 15:35
Общество 23.05.2020 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2020 14:42
Общество 23.05.2020 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2020 13:50
Общество 23.05.2020 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2020 10:43
Общество 23.05.2020 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2020 10:13
Общество 23.05.2020 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
23.05.2020 09:28
Общество 23.05.2020 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
22.05.2020 17:34
Общество 22.05.2020 17:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.05.2020 15:50
Общество 22.05.2020 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
22.05.2020 15:05
Общество 22.05.2020 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
22.05.2020 14:28
Общество 22.05.2020 14:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:35
В Волгограде возобновились торги по продаже имущества тракторного завода-банкротаСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде выпускники-2020 готовятся к удаленному прощанию со школойСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области коронавирус активно распространяется "из рук в руки"Смотреть фотографии
14:44
Коронавирус унес жизнь 44-летней волгоградкиСмотреть фотографии
13:20
Волгоградская область получит федеральные деньги на «поддержку штанов»Смотреть фотографии
11:47
До 15 человек в Волгоградской области выросло количество умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
11:05
Спецколонна МЧС прошла через Волгоград по направлению к ДагестануСмотреть фотографии
10:34
Депутат из Волгограда хотел секретного возвращения с ФиджиСмотреть фотографии
09:55
Группу молодежи задержали в Волгограде за гоп-стоп на улицеСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде 10 врачей добровольно самоизолировались с пациентами в отделении больницыСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде водитель сбил пешехода и врезался в столбСмотреть фотографии
22:09
В токсичном по коронавирусу районе Волгоградской области готовятся к другой напастиСмотреть фотографии
16:00
Первые новобранцы призыва времен пандемии прибыли в ВолгоградСмотреть фотографии
15:35
Жители двух хуторов в Волгоградской области заразились COVID-19 на похоронах в ДагестанеСмотреть фотографии
14:42
В Волгоградской области коронавирусу сдался последний районСмотреть фотографии
14:12
В Волгоградской области от коронавируса умерла пожилая жительница МихайловкиСмотреть фотографии
13:50
Нарушителей масочного режима ловят на остановках и вокзалах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:36
СК разыскивает бесследно пропавшего жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:36
Власти Волгограда рассказали о хозяине сказочных избушек у Ангарского прудаСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области еще один человек скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
11:34
«Кто-то слил данные!»: жителей Волгограда атаковали странными звонкамиСмотреть фотографии
11:18
Почти три десятка гаражей и машин разорили два приятеля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:43
Волгоградца оштрафовали за защиту лошадей "Соснового бора"Смотреть фотографии
10:13
Прогулки в лесах Волгоградской области останутся под запретомСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области в лобовом ДТП погиб водитель грузовикаСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области подсчитали средний размер пенсийСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде завершено формирование майских продовольственных наборов для школьников льготных категорийСмотреть фотографии
16:58
Суд арестовал сиделку за убийство престарелой женщины в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:40
СК предъявил обвинение жителю Волгограда за фото фашиста Мюллера на сайте «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
16:33
Процедуру подачи заявлений на получение субсидий для ИП максимально упростилиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 