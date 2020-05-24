В Волгограде 10 врачей добровольно самоизолировались с пациентами в отделении больницы





Десять медиков-добровольцев круглосуточно, не покидая стационар, оказывают помощь 26 пациентам отделения сердечно-сосудистой хирургии больницы скорой помощи № 25 , где был выявлен случай СOVID-19. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в оперативном штабе.

С 21 мая эти врачи и медсестры живут и работают в отделении, которое находится на карантине, тогда как весь остальной персонал находится на самоизоляции дома.

Отмечается, что сотрудники обеспечены средствами защиты: масками, которые меняются через 2 часа, одноразовыми и многоразовыми бязевыми халатами, перчатками, бахилами, очками. Для них предусмотрено трехразовое горячее питание в контейнерах.

В начале мая у пациентов, нуждающихся в оказании неотложной хирургической помощи по поводу тромбоэмболии, были выявлены симптомы ОРВИ. Больных перевели в обсервационное отделение, впоследствии среди них был выявлен случай новой коронавирусной инфекции. С 21 мая отделение сердечно-сосудистой хирургии закрыто на 14-дневный карантин.

Персонал отделения регулярно обследуют на COVID-19, последний раз исследование выполнено 19 мая - среди сотрудников и остающихся в отделении пациентов подтвержденных случаев заболевания нет. Следующий анализ выполнят 25 мая, в понедельник. В случае благоприятного развития ситуации карантин снимут 6 июня.



