Общество

В Волгограде завершено формирование майских продовольственных наборов для школьников льготных категорий

Общество 22.05.2020 17:34 Новости компаний
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22.05.2020 17:34 Новости компаний


Сотрудники компании “Виво маркет” завершили  формирование  майских продовольственных наборов для школьников льготных категорий. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, майские пайки выдаются сразу за весь месяц.  
Наборы формировались из расчета количества учебных дней, а также наименования льготы. Поясним, школьники 1-8, 9-11 классов завершают учебный год в разные даты - 22 и 29 мая соответственно, а значит и количество учебных дней в мае у школьников отличается. Для детей с ослабленным здоровьем продуктовый набор остается усиленным. Изменился и состав наборов. 
Накануне процесс фасовки продовольственных наборов проконтролировали общественники. Активист проекта ОНФ “За честные закупки” Эдгар Петросян, член совета ВРО ООО “Деловая Россия” Николай Лукьяненко и региональный координатор проекта партии “Единая Россия” “Крепкая семья” Елена Вознесенская проверили, в каких условиях производится фасовка школьных продуктовых наборов, а также оценили состав пайков для детей.
Участники инспекции осмотрели производственные цеха и складские помещения, узнали, как работает система безопасности и контроля в обычное время, а также в период пандемии. Пояснения давала директор комбината питания Мария Лязникова: “Общая площадь комбината более 6 тысяч квадратных метров, который в сутки может перерабатывать до 150 тонн продукции. Сейчас комбинат работает, в основном, на фасовку школьных продуктовых наборов, но в обычное время мы поставляем в соцучреждения полуфабрикаты, готовую продукцию, а также фасованное сырье целого ряда наименований ”.
 Участники инспекции положительно оценили тот факт, что пожелания родителей были учтены. В частности,  для наборов использовались продукты с длительными сроками хранения, а некоторые позиции в пайке заменены, например, манная крупа заменена гречневой. Кроме того, в некоторых видах наборов появилось сгущенное молоко. Как и в апреле, выдача продуктовых наборов проходит с учетом всех требований безопасности.
“Я впервые на таком производстве, и мне дали возможность оценить насколько оно высокотехнологично, полностью автоматизировано и исключает человеческий фактор. Поэтому я даже не сомневаюсь, что на выходе и полуфабрикаты, и то, что фасуется, высочайшего качества”, - отметила по итогам инспекции Елена Вознесенская.  
“Один из основных моментов, которые мне удалось увидеть, это чистота на производстве, а чистота - это залог качественной продукции которая будет в итоге уходить заказчику, - сказал Эдгар Петросян. - Здесь все соответствует современным требованиям. И это дает уверенность, что дети будут обеспечены качественной продукцией и никакого вреда для их здоровья не будет”. 
“Впечатлило то, что здесь абсолютно новое оборудование. Производится контроль входящего сырья и исходящей продукции. Мы прекрасно понимаем, что живем в условиях пандемии, но те санитарные условия, которые соблюдаются здесь сегодня, впечатляют. Это одно из лучших производств которое я видел,” - подчеркнул Николай Лукьяненко.
Напомним,  Волгоградский комбинат питания компании “Виво маркет” работает по контрактам с общеобразовательными учреждениями пяти районов города. Это Красноармейский, Ворошиловский, Дзержинский, Краснооктябрьский и Тракторозаводский районы.
Фото - пресс-служба "Виво маркет"

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