Без света и газа: жители поселка в Волгограде замерзают в своих домах





Жители поселка Верхнезареченский в Тракторозаводском района Волгограда с самого утра сидят без света и газа. «Специально, что ли, такой холодный день выбрали, чтобы мы в своих домах замерзали? – возмущается молодая мама Светлана. – У меня двое детей, четырех и двух лет. Я их даже покормить горячим не могу». Почему одновременно отключили два важных для жизнеобеспечения ресурса, жителям поселка непонятно. «Неужели газовикам и энергетикам нельзя это было сделать хотя бы не одновременно?», - возмущаются горожане.

Как удалось выяснить ИА «Высота 102», в ресурсоснабжающих организациях ремонтные работы на газовом и электрическом оборудовании были спланированы заранее. Сообщения об отключении нескольких улиц Тракторозаводского района от света и газа были размещены на официальных сайтах поставщиков ресурса еще в начале месяца. Работы должны завершиться к окончанию сегодняшнего рабочего дня. Но людям от этого не легче. Горожане возмущены: «Мы все понимаем, но газ и свет отключать в одно и то же время – это слишком».



