Общество 20.05.2020 09:25
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20.05.2020 09:25
С сегодняшнего дня в Волгоградской области возобновляют работу отдельные организации и индивидуальные предприниматели. Как сообщает ИА «Высота 102», с 20 мая эти организации приступают к работе с учетом соблюдения необходимых требований.
В частности, это стоматологические клиники, оказывающие плановую стоматологическую помощь, обеспечивающие одновременное соблюдение следующих условий: исключительно по предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями, разделение потоков посетителей, контроль за размещением пациентов в зоне ожидания на дистанции не менее 1,5 метра, а также выполнение иных требований, устанавливаемых в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области.
Это объекты розничной торговли, имеющие отдельный вход с улицы. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, допускается при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе при использовании работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и рук (перчаток), обеспечении соблюдения посетителями социального дистанцирования (нахождения в торговом зале и у касс посетителей на расстоянии между ними не менее 1,5 метра), с площадью торгового зала до 400 кв. метров, а также при соблюдении условия о предельном количестве лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра).
Это косметические салоны, имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности. Деятельность по оказанию косметологических услуг имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности может осуществляться организациями (работодателями) в случае обеспечения следующих условий: оказание услуг исключительно оказание услуг исключительно по предварительной записи; обеспечение площади места обслуживания не менее 10 кв. метров на одного потребителя; применение аппаратов для обеззараживания помещений на основе бактерицидных ультрафиолетовых ламп или аналогичных по потребительским свойствам устройств.
Напомним, с сегодняшнего дня в Волгоградской области вводятся новые правила нахождения граждан в общественных местах. Жители региона должны использовать средства индивидуальной защиты, находясь в зданиях, сооружениях, в общественном транспорте, на остановках и т.д.
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