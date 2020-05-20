Общество

В Волгограде пытаются заменить поврежденный участок коллектора

Общество 20.05.2020 09:16
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20.05.2020 09:16


Поврежденный участок канализационного коллектора в Дзержинском районе Волгограда, который вышел из строя пять дней назад, полностью заменят, сообщает ИА «Высота 102». По информации «Концессии водоснабжения», в настоящий момент ведутся масштабные земляные работы: рабочие разрабатывают траншею глубиной более 7 метров и длиной 75 метров. Новый трубопровод уже доставлен на место монтажа.
Бригадам предстоит заменить 75 метров магистрального трубопровода диаметром 1000 мм.
Отмечается, что работы по замене фрагмента коллектора проводятся без отключения потребителей – после оперативной локализации повреждения рабочие отвели стоки в другой канализационный колодец, минуя поврежденный участок.
Напомним, порыв произошел 15 мая на участке трубопровода, замена которого планировалась в ближайшее время – здесь было зафиксировано обрушение части сводов железобетонного коллектора, которое спровоцировало засор и повреждение канализационной сети. В результате канализационные стоки устремились наружу. Рабочие в экстренном порядке проложили обводной канал. Коммунальная спецтехника на улицах поселка Ангарский позже собрала наносы,  которые образовались из-за аварии на проезжей части.
Канализационный коллектор был возведен еще в прошлом веке и пришел в изношенное состояние. В рамках реализации инвестпрограммы ресурсоснабжающая организация в 2019 году заменила участок трубопровода протяженностью порядка километра в границах от ул. Ангарской до ул. Павлика Морозова. 

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