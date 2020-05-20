В Волгограде пытаются заменить поврежденный участок коллектора

Общество 20.05.2020 09:16
0
20.05.2020 09:16
Поврежденный участок канализационного коллектора в Дзержинском районе Волгограда, который вышел из строя пять дней назад, полностью заменят, сообщает ИА «Высота 102». По информации «Концессии водоснабжения», в настоящий момент ведутся масштабные земляные работы: рабочие разрабатывают траншею глубиной более 7 метров и длиной 75 метров. Новый трубопровод уже доставлен на место монтажа.
Бригадам предстоит заменить 75 метров магистрального трубопровода диаметром 1000 мм.
Отмечается, что работы по замене фрагмента коллектора проводятся без отключения потребителей – после оперативной локализации повреждения рабочие отвели стоки в другой канализационный колодец, минуя поврежденный участок.
Напомним, порыв произошел 15 мая на участке трубопровода, замена которого планировалась в ближайшее время – здесь было зафиксировано обрушение части сводов железобетонного коллектора, которое спровоцировало засор и повреждение канализационной сети. В результате канализационные стоки устремились наружу. Рабочие в экстренном порядке проложили обводной канал. Коммунальная спецтехника на улицах поселка Ангарский позже собрала наносы, которые образовались из-за аварии на проезжей части.
Канализационный коллектор был возведен еще в прошлом веке и пришел в изношенное состояние. В рамках реализации инвестпрограммы ресурсоснабжающая организация в 2019 году заменила участок трубопровода протяженностью порядка километра в границах от ул. Ангарской до ул. Павлика Морозова.
Реклама
В Волгограде цены на жилье парализовало20.05.2020 12:57
Общество 20.05.2020 12:57
Под Волгоградом суд принудительно отправил больную коронавирусом на лечение20.05.2020 12:40
Общество 20.05.2020 12:40
Жительница Волгоградской области заплатит за оскорбление соседки по СМС20.05.2020 10:17
Общество 20.05.2020 10:17
Ура, к стоматологу: в Волгоградской области пополнился список возобновивших работу организаций20.05.2020 09:25
Общество 20.05.2020 09:25
На радость дачникам: в Волгограде увеличено количество речных спецмаршрутов до Культбазы19.05.2020 17:08
Общество 19.05.2020 17:08
Банк «Открытие»: 54% жителей ЮФО не будут делать ремонт этим летом19.05.2020 16:43
Общество 19.05.2020 16:43
Время помогать: РУСАЛ направил более 42 млн рублей на помощь пенсионерам и ветеранам19.05.2020 15:56
Общество 19.05.2020 15:56
В Волгограде нашли дефекты в построенном помощником депутата доме19.05.2020 15:45
Общество 19.05.2020 15:45
Медработники Волгоградской области жалуются на горячую линию из-за маленьких доплат19.05.2020 15:35
Общество 19.05.2020 15:35
В Волгоградской области задумали создать инфекционный кластер19.05.2020 11:43
Общество 19.05.2020 11:43
В волгоградские аптеки завезут перчатки из Германии19.05.2020 10:22
Общество 19.05.2020 10:22
Память бывшего прокурора области увековечат в Волгограде19.05.2020 10:10
Общество 19.05.2020 10:10
Не успели сшить: в Волжском возникли проблемы с выдачей бесплатных масок19.05.2020 08:48
Общество 19.05.2020 08:48
В Волгограде «Сосновый бор» ради спасения конюшен отдает все муниципалитету18.05.2020 19:21
Общество 18.05.2020 19:21
Поволжский банк Сбербанка приглашает на онлайн-викторину, посвященную Дню Волги18.05.2020 18:40
Общество 18.05.2020 18:40
Реклама