Общество

Правительство РФ выделило волгоградским медикам еще около 400 миллионов рублей

Общество 16.05.2020 21:54
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16.05.2020 21:54


Правительство РФ распределило очередной  транш межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. За счёт этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление кабмина. В частности, Волгоградская область получит на эти цели более 391 миллиона рублей. 
Кроме того, в правительстве приняли решение, что федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. 
По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи – сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.
Напомним, врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, должны получить  по 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсёстры – по 50 тыс. рублей, младший медперсонал – по 25 тыс. рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсёстрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тыс. рублей в месяц. 
Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Средства должны быть выплачены в полном объёме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов. Именно такое поручение дал президент, подчеркнули в правительстве. Напомним, ранее Владимир Путин жестко отреагировал на жалобы медиков, которые или не получили выплаты за апрель, или получили мизерные суммы. По словам Путина, вокруг выплат "развели какую-то канитель бюрократическую". Он потребовал немедленно обеспечить все выплаты и напомнил руководителям регионов, что это их личная ответственность.
В свою очередь председатель правительства Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. «Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы», – подчеркнул Михаил Мишустин.

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