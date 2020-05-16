В Волгограде водитель погиб под колесами своего грузовика





Трагедия произошла накануне в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около полудня 59-летний водитель остановился на Третьей продольной, чтобы отремонтировать свой грузовик «Фредлайнер Коламбия». В процессе ремонта транспортное средство покатилось под уклон и наехало на находящегося под ним водителя. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте.

К счастью, без жертв обошлось похожее ДТП. В Волжском на парковке по ул.Пушкина, 18а 29-летняя женщина-водитель вышла из своей машины "Вольво", не приняв необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства. Машина наехала на волжанку. В результате ДТП она с травмами была госпитализирована.