Происшествия

В Волгограде водитель погиб под колесами своего грузовика

Происшествия 16.05.2020 09:43
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16.05.2020 09:43


Трагедия произошла накануне в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около полудня 59-летний водитель остановился на Третьей продольной, чтобы отремонтировать свой  грузовик «Фредлайнер Коламбия». В процессе ремонта транспортное средство  покатилось под уклон и наехало  на находящегося под ним водителя. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте.  
К счастью, без жертв обошлось похожее ДТП. В Волжском на парковке по ул.Пушкина, 18а  29-летняя женщина-водитель вышла из своей машины "Вольво",  не приняв необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства.  Машина наехала на волжанку. В результате ДТП она  с травмами была госпитализирована.

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