Общество

Снос конюшен в "Сосновом бору" в Волгограде поставили на паузу

Общество 15.05.2020 10:45
0
15.05.2020 10:45




Вопрос о принятии обеспечительных мер в отношении объектов конного клуба в "Сосновом бору" рассматривает в эти минуты арбитражный суд Волгоградской области, передает ИА "Высота 102". Таким образом, суд во второй раз может спасти конюшни от сноса, на котором продолжает настаивать администрация Дзержинского района. Сегодня, напомним, к "Сосновому бору" подтянули тяжелую технику, на место прибыли бойцы ОМОН, чиновники, журналисты и общественники, которые пытаются противостоять происходящему. 


Как пояснил журналистам представитель "Соснового бора" Рустам Эседулаев, в арбитражном суде Волгоградской области оспаривается распоряжение районной администрации о демонтаже конюшен - дело назначено к рассмотрению на 4 июня. Также подано заявление об обеспечительных мерах в отношении имущества конного клуба - решение ожидается сегодня. Таким образом, как считают представители "Соснового бора", любые действия администрации района по сносу конюшен до решения суда в настоящее время являются незаконными. Тем не менее, на территории конного клуба рабочие МБУ "ЖКХ Дзержинского района" приступили к демонтажу металлических и деревянных ограждений. Конюшни и загоны для лошадей пока не трогают.




На данный момент, в конюшнях, которые представляют собой добротные и качественные постройки, содержатся 12 лошадей, 1 пони и 2 ослика. 
Как сообщало ранее ИА "Высота 102, первую попытку реализовать свое распоряжение о сносе конюшен чиновники предприняли 27 января текущего года. К комплексу была стянута техника. Тогда конюшни "Соснового бора" спасло решение суда о приостановлении демонтажа до рассмотрения дела по существу и вступления решения суда в законную силу. В этот же день глава Дзержинского района Сергей Таций подал в районный суд частную жалобу с требованием отменить меры предварительной защиты "Соснового бора", что суд и сделал. Решение об отмене мер предварительной защиты было обжаловано.


Накануне стало известно, что судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда 29 апреля текущего года оставила жалобу представителей "Соснового бора" без удовлетворения, а решение районного суда об отмене мер предварительной защиты – без изменения. Примечательно, что решение апелляционная инстанция вынесла в период действия в судах ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса. В апелляционном определении указано, что жалобы «Соснового бора» были рассмотрены в порядке упрощенного (письменного) производства.
Распоряжение о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов было вынесено районной администрацией еще 17 января текущего года. Согласно документу, должны быть снесены все объекты конного клуба на Ангарском: большая конюшня площадью 956 кв.м., малая конюшня площадью 252 кв.м., навесы, вагончики, загоны для лошадей, хозяйственный блок с манежем площадью 1452 кв.м., металлические ограждения.
Параллельно в арбитражном суде Волгоградской области рассматривается дело о сносе других построек гостинично-развлекательного комплекса «Сосновый бор», но из-за пандемии судебные заседания были перенесены на вторую половину мая.
Напомним, неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей «Соснового бора» Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. В «Сосновом бору» следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски , кроме того администрация Дзержинского района потребовала в суде снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Общество
15.05.2020 15:35
Общество 15.05.2020 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2020 15:15
Общество 15.05.2020 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2020 14:47
Общество 15.05.2020 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2020 14:15
Общество 15.05.2020 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2020 12:37
Общество 15.05.2020 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2020 12:13
Общество 15.05.2020 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2020 09:21
Общество 15.05.2020 09:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2020 09:10
Общество 15.05.2020 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2020 22:04
Общество 14.05.2020 22:04
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2020 19:52
Общество 14.05.2020 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2020 19:26
Общество 14.05.2020 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2020 13:47
Общество 14.05.2020 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2020 13:00
Общество 14.05.2020 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.05.2020 12:24
Общество 14.05.2020 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
14.05.2020 11:40
Общество 14.05.2020 11:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:58
В Волгоградской области инвалид с трудом добилась положенного ей кресла-коляскиСмотреть фотографии
15:57
Бульдозерами на лошадей: как волгоградец в одиночку защищал конюшни от сносаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Везут из Надыма и Башкорстана: в Волгоградской области снова фиксируют завозные случаи коронавирусаСмотреть фотографии
15:15
Волгоградскому "Ротору" пандемия подарила выход в Премьер-лигуСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде за проезд в автобусе без маски пассажиры ответят по закону джунглейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:29
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТССмотреть фотографии
14:15
Председатель волгоградского облкомтранса назвал условие запуска маршрутокСмотреть фотографии
13:57
Офицер полиции Волгоградской области отказался от взятки в 11 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:57
Канализационный апокалипсис: в Дзержинском районе Волгограда не выдержал коллекторСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
В Волгограде пожилым садоводам доставят маски прямо на дачиСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде начали капитальный ремонт Астраханского мостаСмотреть фотографии
11:57
"Тещи нет, ребенка чудом спасли": жителя Рязани вытащили с того света и обвинили в страшном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:47
Администрация Волгограда удачно перекредитовалась на 1 миллиардСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области почти 1,5 тысячи заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде рецидивист на улице ударил мужчину ножом в животСмотреть фотографии
10:45
Снос конюшен в "Сосновом бору" в Волгограде поставили на паузуСмотреть фотографии
10:37
Более 220 тысяч поездок было оплачено в рамках совместной акции Сбербанка, платежной системы VISA и транспортного оператора ВолгоградаСмотреть фотографии
10:24
"Мои тесты терялись трижды": волгоградца с онкологией заперли в коронавирусном обсерватореСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
Обязанность платить никто не отменял: в Волжском резко упали сборы за горячую воду и отоплениеСмотреть фотографии
09:21
Лошадиная трагедия-2: утро в «Сосновом бору» в Волгограде выдалось недобрымСмотреть фотографии
09:10
В Волгоградской области возвращают отмененные электричкиСмотреть фотографии
22:04
В Волгоградской области замаячило плато по коронавирусуСмотреть фотографии
21:38
В Волгограде облздрав обещает разобраться с жалобами диабетиков на отсутствие инсулинаСмотреть фотографии
20:13
Больше волгоградских предпринимателей смогут получить зарплатные субсидииСмотреть фотографии
19:52
Вторая попытка: конюшни «Соснового бора» в Волгограде готовят к сносуСмотреть фотографии
19:26
Волгоградские власти открестились от «минутных» доплат врачам за коронавирусСмотреть фотографии
17:27
«Сливочная» ОПГ идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:19
В Волгоградской области чиновники задушили в «коронавирусных» объятиях тружеников тылаСмотреть фотографии
16:54
Михаил Задорнов: в 2021 году восстановительный рост ВВП России может составить 3,5%Смотреть фотографии
16:38
Волгоградским детям раздадут более 3 миллиардов рублей от президентаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 