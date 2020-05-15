Снос конюшен в "Сосновом бору" в Волгограде поставили на паузу













Вопрос о принятии обеспечительных мер в отношении объектов конного клуба в "Сосновом бору" рассматривает в эти минуты арбитражный суд Волгоградской области, передает ИА "Высота 102". Таким образом, суд во второй раз может спасти конюшни от сноса, на котором продолжает настаивать администрация Дзержинского района. Сегодня, напомним, к "Сосновому бору" подтянули тяжелую технику, на место прибыли бойцы ОМОН, чиновники, журналисты и общественники, которые пытаются противостоять происходящему.









Как пояснил журналистам представитель "Соснового бора" Рустам Эседулаев, в арбитражном суде Волгоградской области оспаривается распоряжение районной администрации о демонтаже конюшен - дело назначено к рассмотрению на 4 июня. Также подано заявление об обеспечительных мерах в отношении имущества конного клуба - решение ожидается сегодня. Таким образом, как считают представители "Соснового бора", любые действия администрации района по сносу конюшен до решения суда в настоящее время являются незаконными. Тем не менее, на территории конного клуба рабочие МБУ "ЖКХ Дзержинского района" приступили к демонтажу металлических и деревянных ограждений. Конюшни и загоны для лошадей пока не трогают.

















На данный момент, в конюшнях, которые представляют собой добротные и качественные постройки, содержатся 12 лошадей, 1 пони и 2 ослика.

Как сообщало ранее ИА "Высота 102, первую попытку реализовать свое распоряжение о сносе конюшен чиновники предприняли 27 января текущего года. К комплексу была стянута техника. Тогда конюшни "Соснового бора" спасло решение суда о приостановлении демонтажа до рассмотрения дела по существу и вступления решения суда в законную силу. В этот же день глава Дзержинского района Сергей Таций подал в районный суд частную жалобу с требованием отменить меры предварительной защиты "Соснового бора", что суд и сделал. Решение об отмене мер предварительной защиты было обжаловано.









Накануне стало известно, что судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда 29 апреля текущего года оставила жалобу представителей "Соснового бора" без удовлетворения, а решение районного суда об отмене мер предварительной защиты – без изменения. Примечательно, что решение апелляционная инстанция вынесла в период действия в судах ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса. В апелляционном определении указано, что жалобы «Соснового бора» были рассмотрены в порядке упрощенного (письменного) производства.

Распоряжение о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов было вынесено районной администрацией еще 17 января текущего года. Согласно документу, должны быть снесены все объекты конного клуба на Ангарском: большая конюшня площадью 956 кв.м., малая конюшня площадью 252 кв.м., навесы, вагончики, загоны для лошадей, хозяйственный блок с манежем площадью 1452 кв.м., металлические ограждения.

Параллельно в арбитражном суде Волгоградской области рассматривается дело о сносе других построек гостинично-развлекательного комплекса «Сосновый бор», но из-за пандемии судебные заседания были перенесены на вторую половину мая.

Напомним, неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей «Соснового бора» Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. В «Сосновом бору» следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски , кроме того администрация Дзержинского района потребовала в суде снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров.



