Под Волгоградом найден арсенал времен Великой Отечественной войны

Общество 13.05.2020 11:06
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13.05.2020 11:06
При проведении раскопок южнее поселка Самофаловка в Волгоградской области поисковиками-любителями обнаружены многочисленные боеприпасы времен Сталинградской битвы, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы Южного военного округа, специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 92 артиллерийских и минометных снаряда. Саперы транспортировали снаряды на полигон Прудбой , где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
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