В Волгоградской области «охотники» за нарушителями самоизоляции ударно трудились все праздники





В Волгоградской области в День победы межведомственные патрули составили 76 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, у граждан не оказалось при себе разрешительных документов. 10 и 11 мая были составлены протоколы еще в отношении 108 жителей Волгограда и области. Всего на совершении административного правонарушения попались 184 человека.

Напомним, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории региона гражданами предусмотрен штраф в размере от 1 до 30 тысячи рублей. В большинстве случаев суды выносят наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей. Ранее власти региона обращались к жителям области с просьбой оставаться дома в праздничные дни.



