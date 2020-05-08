Общество

Медикам из частных клиник доплатят за лечение больных с COVID-19 до 80 тысяч рублей

Общество 08.05.2020 18:21
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08.05.2020 18:21


Власти Волгоградской области приняли решение о выделении субсидий частным медицинским организациям за лечение и перевозку больных с коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в администрации региона. Согласно документу, на дополнительные выплаты могут рассчитывать сотрудники частной медицинской скорой помощи. Врачи могут получить до 50 тысяч рублей в месяц, средний, младший медперсонал и водители неотложки – 25 тысяч рублей в месяц. Врачи в частных медицинских стационарах, занимающихся лечением пациентов с таким диагнозом, получат до 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – 50 тысяч, младший медперсонал – 25 тысяч рублей. 
Ранее в администрации региона уже приняли два документа, определяющих порядок стимулирующих выплат  медработникам региона за работу в особых условиях. Руководители облкомздрава заверяли, что выплаты за апрель медики уже получили. 

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