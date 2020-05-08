«Закрыли маршрутки»: район Волгоградской области не сдается коронавирусу





В Волгоградской области осталось всего два района, где пока не зарегистрировано не одного случая заболевания коронавирусной инфекцией – Ольховский и Октябрьский. Ранее глава Октябрьского района Андрей Клыков поделился с ИА «Высота 102» опытом по противодействию распространению COVID-19. Сегодня о ситуации в Ольховском районе рассказал его глава Алексей Солонин. Одна из самых действенных и главных мер в этом процессе, по мнению главы района, – это контроль за приезжающими.

«Мы стали заранее собирать информацию в сельских поселениях о том, кто собирается приехать в район. Общались с людьми и уже знали, кого где ждать. Приезжающих через родственников сразу предупреждали, что им придется соблюдать 14-дневный карантин. На карантине сидели и члены их семей. Всего в район в период действия ограничительных мер приехали 210 человек из других регионов, еще 11 человек вернулись из-за границы. Контроль за соблюдением карантина был ежедневным. Но люди все понимали и не давали повода для принятия других мер», - рассказывает Алексей Васильевич.

По словам главы района, закрытие въезда в район, как это сделали в некоторых других муниципалитетах, а потом, правда, отменили свое решение, в администрации не обсуждалось. «Мы посчитали достаточным приостановку внутрирайонного сообщения. Автобусы в Волгоград тоже не ходят, поэтому села оказались в некоторой изоляции. Хотя на личном транспорте мы передвигаться не запрещали. Но эта мера, на мой взгляд, оказалась эффективной. Во всяком случае, пока у нас есть основания так считать», - рассуждает Алексей Солонин.

В районе также соблюдают и другие правила жизни в новых реалиях. В торговых точках персонал работает исключительно в индивидуальных средствах защиты, жителей убеждают пользоваться масками при посещении общественных мест. «Очень надеемся на сознательность наших жителей. Тот факт, что в районе пока нет случаев коронавируса, это результат нашей совместной работы с нашими жителями», - считает Алексей Васильевич.

Напомним, по данным на 7 мая в Волгоградской области инфекцию подтвердили у 711 человек. 12 из них скончались и 191 выздоровел.

Фото сайта администрации Ольховского района Волгоградской области.