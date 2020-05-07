Новости компаний

Поздравление родом из детства: «Покупочка» растрогала волгоградских ветеранов

Новости компаний 07.05.2020 19:42
0
07.05.2020 19:42


Почти полторы тысячи качественных продуктовых наборов к 9 мая для участников и ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Волгоградской области, собрали сотрудники «Покупочки». Торговая сеть компании «Тамерлан» начала поздравлять ветеранов за несколько дней до главного майского праздника, чтобы успеть передать подарки всем.  Как рассказали ИА «Высота 102» в «Покупочке», решение посильно поддержать ветеранов в непростой период самоизоляции было единодушным, внести свой вклад хотели все. 
«Списки ветеранов составляли вместе с Общероссийским народным фронтом, администрацией Волгоградской области и Комитетом соцзащиты. А волонтеры общественного движения «Мы вместе» помогли нам охватить практически все районы области и даже отдаленные хутора. Сейчас в регионе проживает 1384 ветерана и для каждого мы подготовили подарок», - председатель Совета директоров ООО «Тамерлан» Андрей Пелогейко подчеркнул, что все поздравления проходят в соответствии требованиями к безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

«Наши сотрудники приходят к ветеранам в масках, перчатках, используют дезинфицирующие средства, соблюдается социальная дистанция. В наборах – продукты, не требующие особых температурных условий хранения, но мы очень старались подобрать их с вниманием и заботой, добавили так же необходимые средства бытовой химии, которые тоже нужны каждый день», - отмечает директор ООО «Тамерлан» Сергей Савонькин.

Собственник компании «Тамерлан» Евгений Ищенко признался, что идея поздравления ветеранов таким простым, но приятным способом, родом из детства. «Оба моих деда воевали, прошли всю войну. Слава Богу, вернулись живыми, хоть и с ранениями. Помню, как к празднику они получали подарки от обкома и других организаций. «Взрослая» часть подарка оставалась у дедов, а мне перепадала шоколадка. В продуктовую часть наборов мы добавили конфеты, печенья, шоколад, чтобы старики могли порадовать гостинцем и своих внуков-правнуков. Ситуация сейчас непростая, и мы все должны поддерживать друг друга, хотя бы вниманием.А продукты - всегда нужное дело. Великий праздник Победы, несмотря на непростую ситуацию, мы должны отпраздновать, как привыкли - дружно, весело и за празднично накрытым столом».
Акция торговой сети «Покупочка» в такие сложные времена демонстрирует не только  социальную ответственность бизнеса, но и является хорошим примером для других предприятий и предпринимателей, показывает, как важно чувствовать себя единым народом со общими ценностями и историей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …

Лента новостей

20:51
Перепись свалок объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:42
Поздравление родом из детства: «Покупочка» растрогала волгоградских ветерановСмотреть фотографии
18:25
Пала оборона одного из последних районов Волгоградской области без COVID-2019Смотреть фотографии
18:12
Хоть тигры сыты: сотрудники застрявшего в Волгограде цирка пошли работать на стройкуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
Владельцу токсичной свалки под Волгоградом пригрозили отзывом лицензииСмотреть фотографии
16:24
Россияне старше 50 лет оказались самыми бесстрашными перед лицом эпидемииСмотреть фотографии
15:35
Экс-руководителю СУ СКР по Волгоградской области предъявлено еще одно обвинениеСмотреть фотографии
15:30
В Волгоградской области готовятся к нашествию комаров и клещейСмотреть фотографии
15:25
В День Победы Котельниково переживает второе рождениеСмотреть фотографии
14:56
Коллектив Волжского трубного завода встречает День Победы!Смотреть фотографии
14:25
Из-за коронавируса волгоградские электрички потеряли больше половины пассажировСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде на совещании оперштаба губернатор высказался о снятии режима самоизоляцииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:16
Фееричный пролет в Волгограде анонсировали военные летчики (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:43
«Ростелеком» в честь Дня Победы проведет онлайн-турнир «Битва за Кавказ»Смотреть фотографии
12:26
Системообразующими названы 9 предприятий Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:14
Волгоградская епархия просит помочь попавшей в беду регенту храмаСмотреть фотографии
12:14
«Россети Юг» обеспечили надежную работу оборудования Волгоградского геронтологического центраСмотреть фотографии
12:03
Сидите дома: волгоградцам предлагают встретить День Победы у окон и телевизоровСмотреть фотографии
11:54
Больных все больше: в Волгоградской области COVID-19 выявлен еще у 64 человекСмотреть фотографии
11:09
Волгоградец стал миллионером на афере с продажей автоСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде военнослужащего по контракту арестовали за убийствоСмотреть фотографии
09:23
«Если не забыли»: история фотографии времен Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
09:04
Три смерти на мосту: в Волгограде "Мерседес МL" врезался в "КамАЗ"Смотреть фотографииCмотреть видео
08:55
В Волгоградской области замглаву Жирновска подозревают в коррупцииСмотреть фотографии
08:05
Горе луковое: в Волгограде цены на овощи и крупы не могут остановитьсяСмотреть фотографии
07:33
Гигантский портрет Сталина пролетел над ВолгоградомСмотреть фотографии
20:12
Мост через Волжскую ГЭС закроют для тяжелых грузовиковСмотреть фотографии
19:57
Полетят на юг: волгоградцы увидят второй парад аэростатовСмотреть фотографии
19:16
Свыше 1000 волгоградских организаций подали заявления на зарплатную субсидиюСмотреть фотографии
18:31
Решают губернаторы: оглашен план отмены ограничительных мер в РоссииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 