



Почти полторы тысячи качественных продуктовых наборов к 9 мая для участников и ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Волгоградской области, собрали сотрудники «Покупочки». Торговая сеть компании «Тамерлан» начала поздравлять ветеранов за несколько дней до главного майского праздника, чтобы успеть передать подарки всем. Как рассказали ИА «Высота 102» в «Покупочке», решение посильно поддержать ветеранов в непростой период самоизоляции было единодушным, внести свой вклад хотели все.

«Списки ветеранов составляли вместе с Общероссийским народным фронтом, администрацией Волгоградской области и Комитетом соцзащиты. А волонтеры общественного движения «Мы вместе» помогли нам охватить практически все районы области и даже отдаленные хутора. Сейчас в регионе проживает 1384 ветерана и для каждого мы подготовили подарок», - председатель Совета директоров ООО «Тамерлан» Андрей Пелогейко подчеркнул, что все поздравления проходят в соответствии требованиями к безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.





«Наши сотрудники приходят к ветеранам в масках, перчатках, используют дезинфицирующие средства, соблюдается социальная дистанция. В наборах – продукты, не требующие особых температурных условий хранения, но мы очень старались подобрать их с вниманием и заботой, добавили так же необходимые средства бытовой химии, которые тоже нужны каждый день», - отмечает директор ООО «Тамерлан» Сергей Савонькин.





Собственник компании «Тамерлан» Евгений Ищенко признался, что идея поздравления ветеранов таким простым, но приятным способом, родом из детства. «Оба моих деда воевали, прошли всю войну. Слава Богу, вернулись живыми, хоть и с ранениями. Помню, как к празднику они получали подарки от обкома и других организаций. «Взрослая» часть подарка оставалась у дедов, а мне перепадала шоколадка. В продуктовую часть наборов мы добавили конфеты, печенья, шоколад, чтобы старики могли порадовать гостинцем и своих внуков-правнуков. Ситуация сейчас непростая, и мы все должны поддерживать друг друга, хотя бы вниманием.А продукты - всегда нужное дело. Великий праздник Победы, несмотря на непростую ситуацию, мы должны отпраздновать, как привыкли - дружно, весело и за празднично накрытым столом».

Акция торговой сети «Покупочка» в такие сложные времена демонстрирует не только социальную ответственность бизнеса, но и является хорошим примером для других предприятий и предпринимателей, показывает, как важно чувствовать себя единым народом со общими ценностями и историей.



