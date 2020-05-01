С жителей Волгоградской области сурово спросят за костры и разгульный отдых на природе

Общество 01.05.2020 15:03
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01.05.2020 15:03
Сотрудники МЧС и полиции вышли в рейды по контролю за соблюдением гражданами особого противопожарного режима и режима самоизоляции. Как сообщает ИА «Высота 102», рейды носят профилактический характер, но в случае выявления нарушений, выписываются штрафы. По итогам первых рейдов, межведомственные патрули отмечают, что сейчас граждане в целом соблюдают дисциплину - если и выезжают на природу, то узким семейным кругом, не подвергая опасности других, соблюдая противопожарную безопасность. В основном спасатели и полицейские ограничиваются разъяснительными беседами и раздают памятки. Шумных больших компаний молодежи, как в прошлые годы, не наблюдается.
Сейчас в Волгоградской области запрещено пребывание граждан в лесах, также запрещён проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме того, нельзя разводить костры, сжигать твёрдые бытовые отходы, мусор, стерню, пожнивные и порубочные остатки, сухую траву, листву и камыш, проводить любые пожароопасные работы.
В соответствие с федеральным законодательством, в условиях особого противопожарного режима за нарушения требований пожарной безопасности мера ответственности ужесточается – суммы налагаемых штрафов удваиваются: на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.
Что касается нарушителей режима самоизоляции, то патрульные группы руководствуются ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». Данная статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Решения по сумме штрафов выносят суды.
Межведомственные рейды будут проходить в течение всех майских «самоизоляционных» нерабочих дней.
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