Общество 02.05.2020 10:12
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02.05.2020 10:12
Два сайта по продаже рогов сайгака – особо ценного и охраняемого животного – заблокированы по решению суда в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Центрального районного суда, с административным иском в защиту неопределенного круга лиц в суд обратился районный прокурор. Он потребовал признать запрещенной к распространению в РФ информацию о продаже рогов сайгака – дикого животного, занесенного в Красную книгу РФ, охраняемого международным договором.
Вход на сайты был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с этой информацией мог любой пользователь Интернета. Надзорное ведомство установило, что указанные сайты принадлежат физическому лицу. Владелицу сайтов вызвали в суд, но на заседание она не явилась. Дело было рассмотрено без ее участия.
Суд удовлетворил требования прокуратуры, информация о продаже рогов сайгака признана запрещенной. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Отметим, что в настоящее время в Палласовском районном суде рассматривается уголовное дело о контрабанде более 150 рогов сайгака, занесенного в Красную книгу РФ. 53-летнему жителю Казахстана, который обвиняется в данном преступлении, грозит до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело расследовали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.
На фото УФСБ по региону - изъятые у контрабандиста рога сайгака.
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