Жители Волгограда не нарадуются «пивным» остановкам

Общество 30.04.2020 20:21
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30.04.2020 20:21
Остановочные павильоны жизнерадостного цвета пивных «полторашек» постепенно становятся мемом Волгограда.
Жители Краснооктябрьского района сообщили ИА «Высота 102», что новенькая остановка «Красный Октябрь» на улице Металлургов так и манит прилечь под козырьком из стеклопластика в счастливом забытьи. «Присесть на лавочку может разве что ребенок, настолько низко она расположена относительно земли», - говорят жители.
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