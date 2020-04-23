Общество

Самоизоляция обязательна: волгоградцев с простудой обяжут сидеть дома

Общество 23.04.2020 22:58
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23.04.2020 22:58


Обязательный режим домашней самоизоляции для граждан с симптомами острых респираторных инфекций предлагает ввести главный санитарный врач Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее предложение Ольга Зубарева направила сегодня в оперативный штаб Волгоградской области по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции.
В документе указано, что по состоянию на 23 апреля в регионе зарегистрировано 165 случаев COVID-19. Случаи заболевания зарегистрированы как среди лиц, прибывших из-за рубежа, из Москвы, так и среди лиц,  бывших в контакте с заболевшими.

«Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о необходимости введения дополнительных мероприятий, что позволит не допустить дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 и формирования очагов групповой заболеваемости среди населения Волгоградской области», - говорится в документе.
Зубарева предлагает обеспечить самоизоляцию на дому, не посещать учебу, работу, общественные места гражданам, имеющим проявления симптомов острой респираторной инфекции, включая совместно проживающих с ними лиц. При проявлении первых симптомов простуды необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические учреждения по месту жительства. 
Работодатель не должен допускать граждан с симптомами ОРВИ на рабочее место. Таких сотрудников, как указано в письме главного санитарного врача региона, необходимо перевести на дистанционную работу до полного выздоровления, отправлять в оплачиваемый отпуск или принять, по согласованию сторон, другое решение в соответствии с трудовым законодательством, обеспечивающее режим самоизоляции.

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