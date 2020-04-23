



В администрации Волгоградской области обсуждается вопрос поддержки предприятиям ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге об этом заявила заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская. В частности, управляющие компании сегодня, по ее словам, несут дополнительное бремя расходов, связанных с дезинфекцией мест общего пользования в многоквартирных домов. Однако эта услуга не входит в тариф на содержания жилья. В то же время, подчеркнула Анна Писемская, проблемы предприятий жилищно-коммунального комплекса сегодня характерны для всех регионов.

Между тем, к федеральному руководству уже направлены обращения от предприятий ЖКХ с просьбой включить эту отрасль в перечень пострадавших из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекцией. Коммунальщики аргументируют это в том числе увеличением задолженности населения за потребленные ресурсы, которое освободили от штрафов и пени за просрочку платежей.

Напомним, в Волгограде помощь УК в поставке дезсредств оказывает администрация. При этом некоторые жители жалуются, что они так и не видели никакой генеральной уборки в своих подъездах.



