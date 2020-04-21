В Волгограде УК дали пинка за аварийные балконы в 39 домах

Общество 21.04.2020 16:57
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21.04.2020 16:57
Балконные перекрытия 39 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе Волгограда суд обязал отремонтировать ООО «УК ТЗР». Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения жилищного законодательства в части содержания балконных плит ряда многоквартирных домов выявило надзорное ведомство в результате проверки.
Установлено, что балконные перекрытия 39 жилых домов находятся в ненадлежащем техническом состоянии – имеется разрушение бетонного основания, многочисленные трещины и просадки.
Прокуратурой района были предъявлены в суд исковые заявления в интересах неопределенного круга лиц о возложении обязанности на управляющую организацию провести ремонт аварийных балконных плит. Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.
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