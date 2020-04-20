Общество 20.04.2020 11:54
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20.04.2020 11:54
За прошедшие сутки в Волгоградской области зарегистрировано 18 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Это рекордный прирост за время наблюдения за ситуацией, связанной с распространением инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, всего в регионе зафиксировано 111 случаев COVID-19, один случай смертельный.
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