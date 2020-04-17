Общество

Губернатор Волгоградской области определил условия начала работы парикмахерских

Общество 17.04.2020 22:08
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17.04.2020 22:08


В Волгоградской области официально разрешили работать организациям, оказывающим бытовые услуги, при соблюдении нескольких условий. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Волгоградской области внес изменения в постановление, регламентирующее порядок организации работы на предприятиях малого бизнеса  в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, с сегодняшнего дня разрешается работа парикмахерских, салонов красоты, фотоателье для изготовления фотографий на документы, мастерских по изготовлению мебели, ремонта обуви, крашению одежды. Однако для этого необходимо соблюсти три условия. Во-первых - обеспечить площадь обслуживания одного посетителя не менее 10 квадратных метров. Также необходимо для обеззараживания воздуха в организации применять бактерицидные ультрафиолетовые лампы. Третье условие – прием посетителей по предварительной записи. 
Напомним, с просьбой возобновить работу организаций, оказывающих бытовые услуги, обратилась уполномоченный по правам предпринимателей Волгоградской области Ольга Устинова, которую, в свою очередь, попросили об этом владельцы компаний, оказывающих бытовые услуги. На сегодняшнем брифинге Ольга Устинова отметила, что предприниматели должны четко осознавать, что работают с людьми и должны делать все, чтобы поддерживать высокий уровень безопасности. Ведь, если в сфере услуг начнут фиксироваться случаи заражения коронавирусной инфекцией,  все предприятия малого бизнеса могут снова закрыть. 

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