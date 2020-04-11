В Волгограде нашли работающие в пандемию бани

Общество 11.04.2020 09:33
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11.04.2020 09:33
Очередные работающие банные комплексы, нарушающие временный запрет на работу и оказание услуг, выявили полицейские в Волгограде и области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, любители жаркого отдыха были обнаружены в Краснооктябрьском и Городищенском районах. В отношении нарушителей, а их за прошедшие сутки было выявлено 9, составлены административные протоколы.
Одного нарушителя 14-дневного карантина выявили в Нехаевском районе. 42-летний мужчина вернулся с Москвы и должен был находиться на самоизоляции дома из-за угрозы распространения коронавируса. Однако во время проверки гражданин покинул место жительства. Он также будет привлечен к административной ответственности.
В рейдах и проверках было задействовано 675 сотрудников органов внутренних дел, 221 военнослужащий Росгвардии.
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