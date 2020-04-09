В Волжском заболевшую женщину поставили на учет как неблагополучную мать





Прокуратура помогла 36-летней жительнице Волжского, воспитывающей в одиночку ребенка, опротестовать несправедливое постановление комиссии по делам несовершеннолетних. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина пожаловалась в надзорное ведомство о нарушении ее социальных прав.

Прокуроры установили, что постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – города Волжского (КДНиЗП) женщину поставили на учет как неблагополучную мать в единый банк данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Из решения КДНиЗП следовало, что причиной такого решения явилось обращение женщины о помещении её 5-летней дочери в "Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", ввиду состояния здоровья матери и отсутствия иного лица, способного оказать помощь в присмотре за ребенком.

В период нахождения дочери в социально-реабилитационном центре женщина проходила лечение в учреждении здравоохранения по срочным медицинским показаниям, в связи с чем по состоянию здоровья не имела возможности присматривать за ребенком.

С учетом изучения данных о личности матери ребенка, сведений об условиях проживания семьи, характеристик с места работы заявительницы и прочих материалов надзорной проверки прокуратурой Волжского принято решение об опротестовании постановления комиссии по делам несовершеннолетних. Женщину сняли с учета по результатам рассмотрения протеста прокурора.



