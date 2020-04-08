Общество

Волгоградцам напомнили о возможностях платить за ЖКХ дистанционно и без комиссии

Общество 08.04.2020 15:26
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08.04.2020 15:26


Оплачивать жилищно-коммунальные услуги, не выходя из дома – удобнее и безопаснее. В целях соблюдения мер по предупреждению распространения коронавируса поставщики услуг просят абонентов со всей ответственностью отнестись к режиму самоизоляции и перевести платежи в онлайн-режим.
В помощь гражданам – дистанционные сервисы, позволяющие не тратить лишние деньги на комиссию. К примеру, официальный сайт АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» www.ivc34.ru (без регистрации по номеру лицевого счета), личный кабинет (на страничке www.lk.ivc34.ru) и мобильное приложение «ИВЦ ЖКХ» (скачать в приложении Google Play или App Store).
Дистанционные сервисы оплаты Сбербанка пользуются наибольшей популярностью среди клиентов банка Волгоградской области: в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, с помощью услуги «Автоплатеж», сети банкоматов и терминалов в регионе. Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, также клиенты все чаще используют возможность оплаты квитанции по двумерному штрих-коду (QR-код), размещённому на платежных документах поставщиков услуг. Применение технологии QR-кода позволяет выполнить платёж за считанные секунды, не требуется долго и внимательно заполнять реквизиты, все происходит автоматически.
Если же все-таки нет возможности воспользоваться бесконтактными способами оплаты своих услуг по интернету или через мобильные приложения на смартфонах, без комиссии можно оплатить через отделения Сбербанка и Почты России.
В Сбербанке уточнили, что с 6 по 30 апреля офисы банка по обслуживанию физических лиц работают в усиленном режиме выходного дня по специальному графику. Режим работы каждого офиса указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».  Так, с 7 апреля на территории Волгоградской области начали работать практически все офисы в регионе – это 155 отделений Сбербанка, обслуживающие физических лиц. Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах обслуживания 24/7 функционируют в стандартном режиме.
Почта России также просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания, - сообщили информагентству в пресс-службе. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате. Сервис онлайн-оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении. Жители региона могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами Почты России. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

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