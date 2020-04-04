Общество 04.04.2020 19:56
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04.04.2020 19:56
Долг по зарплате погашен перед промышленными альпинистами и канатчиками, которые работали на реконструкции скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Об этом сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы. Некоторые из которых не могли получить заработанные деньги с прошлого года.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» придало огласке факт существования проблем с выплатой зарплаты рабочим, которые трудились на реставрации знаменитого памятника в качестве подрядчиков ООО «Аист» и АО «Главзарубежстрой». Один из рабочих обратился за помощью в прокуратуру. Как стало известно информагентству, к решению вопроса подключилась и региональная гострудинспекция. Объем задолженности оценивался, по приблизительным расчетам, в несколько сотен тысяч рублей.
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