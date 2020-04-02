Общество 02.04.2020 19:10
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02.04.2020 19:10
До 40 тысяч рублей на граждан и до 140 тысяч рублей на предпринимателей составят суммы штрафов за нарушение режима самоизоляции. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в региональном главке МВД.
Отметим, что речь идет о тех, кто должен соблюдать 14-дневную самоизоляцию после возвращения из зарубежных и других поездок. Порядка 50% таких граждан проживают в Волгограде, 20% - в Волжском. Около 500 сотрудников полиции ежедневно проверяют таких граждан на дому. Сведения о них ежедневно поступают из Роспотребнадзора, пограничных органов, подразделений по вопросам миграции.
По штрафам сообщается, что установлена ответственность за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, действующих в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих и в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий - это части 2 и 3 статьи 6.3 КоАП. Поправки в кодекс внесла Госдума РФ. Они вступили в силу с 1 апреля 2020 года.
На нарушителей (речь идет, например, о гражданах, нарушивших обязательную 14-дневную самоизоляцию, либо предпринимателей (лиц), нарушивших режим прекращения торговой / предпринимательский деятельности) может быть наложен штраф в размере до 40 тысяч рублей – на граждан, на предпринимателей – до 140 тысяч рублей.
По данной статье, например, к ответственности привлечены две работницы массажного салона из Центрального района, оказывающие клиентам услуги в период запрета такой деятельности.
Напомним, с эндемичных территорий прибыли в регион и находятся под наблюдением медиков на сегодняшний день 4213 человек. В режиме самоизоляции на дому остаются 3451 человек. В больницах лежат 60 человек, в том числе 50 взрослых и 13 детей. Диагноз COVID-19 подтвержден у 8 жителей региона.
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