



До 40 тысяч рублей на граждан и до 140 тысяч рублей на предпринимателей составят суммы штрафов за нарушение режима самоизоляции. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в региональном главке МВД.

Отметим, что речь идет о тех, кто должен соблюдать 14-дневную самоизоляцию после возвращения из зарубежных и других поездок. Порядка 50% таких граждан проживают в Волгограде, 20% - в Волжском. Около 500 сотрудников полиции ежедневно проверяют таких граждан на дому. Сведения о них ежедневно поступают из Роспотребнадзора, пограничных органов, подразделений по вопросам миграции.

По штрафам сообщается, что установлена ответственность за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, действующих в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих и в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий - это части 2 и 3 статьи 6.3 КоАП. Поправки в кодекс внесла Госдума РФ. Они вступили в силу с 1 апреля 2020 года.

На нарушителей (речь идет, например, о гражданах, нарушивших обязательную 14-дневную самоизоляцию, либо предпринимателей (лиц), нарушивших режим прекращения торговой / предпринимательский деятельности) может быть наложен штраф в размере до 40 тысяч рублей – на граждан, на предпринимателей – до 140 тысяч рублей.

По данной статье, например, к ответственности привлечены две работницы массажного салона из Центрального района , оказывающие клиентам услуги в период запрета такой деятельности.

Напомним, с эндемичных территорий прибыли в регион и находятся под наблюдением медиков на сегодняшний день 4213 человек. В режиме самоизоляции на дому остаются 3451 человек. В больницах лежат 60 человек, в том числе 50 взрослых и 13 детей. Диагноз COVID-19 подтвержден у 8 жителей региона.



