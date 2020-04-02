В Волгограде «на всякий пожарный случай» готовятся к торжествам 9 мая

Общество 02.04.2020 11:24
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02.04.2020 11:24
Аукцион по подготовке торжеств в честь Дня Победы на сумму 6,6 млн рублей объявлен по заказу МУК «Волгоградконцерт». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, учреждение культуры ищет подрядчика по организации общегородских культурно-массовых мероприятий, посвященных 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. В сумму контракта входит монтаж сцены, оборудования, создание видеоконтента на светодиодных экранах, спецэффекты в виде сценических фонтанов, выдув 10 килограммов конфетти, «огнепад» на ширину всей сцены, профессиональная разработка авторского сценария гала-концерта и постановка вокально-хореографических номеров.
Планируется, что развлекать гостей праздника будет узнаваемая российская поп-группа, образованная не ранее 1998 года и участвовавшая в «Евровидении». В репертуаре коллектива должно быть не менее четырех песен на военно-патриотическую тематику. Мероприятия, согласно документации к закупке, пройдут на нижней террасе Центральной набережной 8 и 9 мая.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, аналогичные закупки объявлены и в ряде других субъектов России. Решение о проведении, либо об отмене мероприятий в честь Дня Победы на сегодняшний день не принято. Однако, если ситуация с распространением коронавируса улучшится и празднование 9 мая все-таки состоится, то без проведения сейчас подготовительной работы организовать масштабные мероприятия будет невозможно. В условиях договора с победителем аукциона данные нюансы и возможные форс-мажорные обстоятельства прописаны. Заказчик в любой момент может отменить закупку или отказаться от оказания услуг исполнителем контракта.
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