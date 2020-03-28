В Волгограде место для митингов сделают эстетически привлекательным





В Волгограде для разработки проекта благоустройства площади перед «Царицынской оперы» выделено 700 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», конкурсную документацию подписала директор МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» Ольга Лемякина. На эти средства планируется создать, цитата, «эстетически привлекательный уголок, регулярно посещаемый жителями и гостями Краснооктябрьского района при проведении районных культурно-массовых мероприятий, походах в театр, ежедневных семейных прогулках и торопливом пешеходном трафике на работу». Проектировщикам следует учесть ряд требований, в частности, по обеспечению условий жизнедеятельности мобильных групп населения, созданию системы видеонаблюдения, а также использованию экологически безопасных строительных материалов. На площади должны появиться новые зеленые насаждения, в том числе цветники, малые архитектурные формы, дорожно-тропиночная сеть, поливочные водопроводы, новая система освещения. При подборе зеленых насаждений предпочтение отдадут многолетним растениям, устойчивым к засухе и загрязнению воздуха, адаптированным к местным условиям, с хорошо развитой корневой системой и сформированной кроной.

Напомним, площадь перед театром «Царицынская опера» является популярным местом проведения митингов и пикетов. Площадь была включена в перечень городских территорий, которые планируется благоустроить.

Фото из архива ИА "Высота 102".